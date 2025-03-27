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歐盟傳估將被川普課約20%對等關稅 正研擬第2批報復清單

編譯簡國帆／綜合外電
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歐盟貿易執委塞夫柯維奇。(歐新社)
歐盟貿易執委塞夫柯維奇。(歐新社)

美國總統川普下周將公布課徵對等關稅計畫，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）估算，川普將對歐盟課徵約20%的關稅，做為以激烈行動縮減貿易逆差的一環。

英國金融時報（FT）報導，塞夫柯維奇25日和美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾、白宮經濟委員會主席哈塞特會談，希望避免跨大西洋貿易戰全面開打，他會後向歐盟官員表示，還不清楚華府的最終計畫，但可能會對所有27個成員國課徵相同的關稅稅率。

知情人士透露，塞夫柯維奇根據自己在華府會談後的評估，暗示稅率可能「會在20%左右」。美國並未暗示是否會對歐洲有任何豁免或利外。

知情人士說，塞夫柯維奇希望說服美方，雙方在重建工業與捍衛本國市場免遭中國大陸進口產品淹沒，有共同利益，並且向美國官員警告，對來自歐盟的產品課徵20%關稅將「具毀滅性」，美國的這個稅率也將是高於歐盟創始成員國在1950年代末推出共同貿易政策以來的任何發展階段。

但歐盟官員表示，美方在與塞夫柯維奇開會時，對歐洲課徵關稅的決心堅定，也不斷抱怨歐盟的貿易政策，美方無意改變政策，關稅適用範圍與水準還不清楚。知情人士也說，美方也還沒決定4月2日會課徵那些關稅、以及將用來課徵關稅的法律工具。

塞夫柯維奇會後說，「接下來還是艱困工作」，他在社群媒體X發文說，「歐盟的優先是公平而平衡的協議，而非於理無據的關稅

美國總統川普已聲稱，歐盟成立的目的是要「搞砸美國」（screw the US），也未採購足夠的美國產品，並形容4月2日為「解放日」，將對占美國低貿易壁壘便宜的貿易夥伴，課徵對等關稅。白宮官員則說，美國還沒對貿易夥伴的對等關稅稅率做出最後決定。

布魯塞爾已開始研擬第二批報復關稅清單，以準備因應川普下周證實將課徵額外關稅。在美國課徵鋼鋁關稅後，歐盟已擬出規模260億歐元的報復方案，將在4月12日起生效。

關稅 歐盟 川普

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