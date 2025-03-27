民眾反感 范斯改訪格陵蘭美軍基地

美國副總統范斯夫婦擬率團訪問格陵蘭招致抨擊後，川普政府決定訪團此行僅限於造訪位於當地的美軍基地。(美聯社)

美國副總統范斯 (JD Vance)和妻子烏沙．范斯(Usha Vance)擬率團訪問格陵蘭 招致抨擊後，川普政府決定訪團此行僅限於造訪位於當地的美軍基地，丹麥外長26日對此表示歡迎。

川普總統26日接受播客訪問時再度表示希望格陵蘭能歸美國所有，並且不排除使用武力來達成他的目標。他說，美國基於「國際安全」，需要掌控格陵蘭。

范斯夫婦宣布計畫訪格陵蘭僅數小時後，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)與格陵蘭即將卸任的總理艾格德(Mute B. Egede)嚴詞抨擊美國代表團造訪位於北極的格陵蘭是不請自來。

不過范斯透過一段影音表示，他和烏沙．范斯僅限於走訪皮圖菲克太空 基地(Pituffik Space Base)，探視駐紮在當地的美國太空軍(US Space Force)官兵，並「考察當前(格陵蘭的)安全形勢」。

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)告訴丹麥廣播公司(DR)：「美方取消他們走訪格陵蘭社會各界的行程，我認為是非常正面的(決定)，他們的參訪僅限於皮圖菲克太空基地，我們對此沒有異議。」

路透報導，丹麥國會議員洪格(Karsten Honge)表示，美方決定不參訪西西繆特(Sisimiut)鎮舉辦的雪橇狗大賽和格陵蘭首府努克(Nuuk)，看來他們是迫不得已。

洪格告訴丹麥國營電視台TV2：「他們這麼做，顯然是因為若他們現身努克或西西繆特，可能遭遇民眾手持標語並高喊『美國佬滾回家』的示威抗爭。」

川普當天告訴播客(Podcast)主持人科利亞尼斯(Vince Coglianese)：「我們因為國際安全需要格陵蘭。我們需要它。我們必須擁有它。我不想這麼說，但我們必須擁有它。」

格陵蘭正尋求從丹麥獨立，這座島嶼擁有大量未開採的礦產和石油儲量，但禁止石油和鈾的探勘。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)批評美國代表團即將造訪格陵蘭一事，並稱這對丹麥和格陵蘭都造成「令人無法接受的壓力」。