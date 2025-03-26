卡尼批川普汽車關稅是對加國的直接攻擊 揚言報復

加拿大新任總理卡尼26日針對川普加徵25%進口汽車關稅發表談話。(路透)

川普 總統宣布加徵25%的進口汽車關稅 ，預計4月2日上路。對此，加拿大 新任總理卡尼（Mark Carney）揚言，將很快對美國新加徵的汽車關稅作出反應，並可能採取報復性關稅。

衛報等報導，卡尼表示，川普的汽車關稅是對加拿大工人的直接攻擊，稱 「我們將保衛我的工人、企業及國家。」

他表示，川普的貿易戰正在損害美國消費者和工人，且傷害會更大。看到美國消費者信心處於近年來的最低點。

卡尼指出，加拿大先前曾對美國商品徵收報復性關稅，以回應川普多次對加拿大出口商品徵稅，除了關稅外，加拿大也有其他選擇，包括貿易措施。

加拿大汽車零件製造商協會警告，美國的汽車關稅可能會危及數十萬個工作崗位。

歐盟委員會主席范德賴恩則認為，美國的汽車關稅將損害美國人利益，對川普行動表示遺憾，但尚未表明會有反制措施。

川普26日在白宮簽署行政命令，宣布對所有進口汽車課徵25%關稅，並強調汽車關稅是永久的，稱如果在美國製汽車，則無須繳納關稅。

川普還說，特斯拉執行長馬斯克沒有對汽車關稅發表過任何建議，也沒有從中要求獲得任何好處。並預告美國將會對木材和藥物徵收關稅。