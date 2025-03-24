川普「對等關稅」下周上路 分析列出4大挑戰…恐難見效

專家認為，美國和其他國家之間貿易並無「龐大差距」。(歐新社)

川普 總統矢言將於4月2日實施對等關稅 ，MarketWatch引述經濟學家和貿易律師看法，羅列川普關稅計畫面臨的四大障礙：

1.美國和其他國家在對等貿易上並無「龐大差距」

根據世界貿易組織（WTO）數據，美國貿易加權平均關稅為2.2%，其實有多國低於此水準，包括日本、瑞士、台灣、秘魯和新加坡 。貿易加權平均更能真實反映一國市場的保護程度，因此川普所稱美國與他國存在「巨大落差」並不正確。

美國也對乳製品、鞋類等產品設有高關稅（譬如鞋類高達40%），只因其他商品免稅比例高，才讓整體平均關稅顯得較低。此外，美國還透過許多非關稅障礙和補貼限制進口，包括反傾銷措施、國內產業補貼及「買美國貨」政策，這使得美方實際貿易保護程度被低估。

2.川普掌握較多籌碼？

川普政府高估美國對加墨以外其他貿易夥伴的影響力。以中國為例，若完全失去美國市場，估計不到三年內即可靠出口成長彌補損失；全球有多達70國家（如澳洲）能在一年內完成此調整。

美國在全球進口市場比率從2000年的19.6%降至2023年的13.5%，顯示貿易主導力逐漸下降。

喬治城大學教授希爾曼（Jennifer Hillman）指出，近十年全球貿易趨向區域化，許多國家已不再過度依賴美國市場。以中國為例，2023年出口至美國的比重降至15%，相較2000年的21%明顯下滑。

3.關稅要多高才能刺激業者回流？

川普政府一直強調波關稅的主要目的是促進美國汽車、金屬製品等製造業回流，進而提升製造業就業。然而，外界認為25%的關稅不足以改變企業供應鏈，有人認為，要讓企業真正遷回美國，可能需課徵高達100%至200%的關稅，並搭配大量補貼。

關稅效果依產品而異，25%稅率可能有助汽車業回流，如卡車和休旅車，但對於紡織、成衣等低附加價值產業「毫無可能」。

4.川普團隊操之過急

川普政府推動對等關稅的速度太快，因為對廣泛商品加以研究並制定對應關稅可能需要數年。

國家經濟委員會主任哈塞特指出，川普政府重點針對約10至15個主要貿易壁壘國家，這些國家占美國貿易逆差的大部分。他承諾4月2日將公布一份清晰易懂的對等關稅計畫。白宮發言人德賽則強調，包括台積電、本田、蘋果和輝達（NVIDIA）在內公司已對川普涵蓋關稅、放寬監管及能源政策等領域的「美國優先」政策，做出數兆美元的投資承諾。