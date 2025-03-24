我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

彭博：對等關稅非普徵 川普有針對性

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4月2日將宣布的「對等關稅」，傳有針對性，並非普徵。(美聯社)
川普總統4月2日將宣布的「對等關稅」，傳有針對性，並非普徵。(美聯社)

川普總統準備於4月2日宣布「對等關稅」措施，彭博資訊報導，川普的幕僚與盟友透露，這波關稅將針對較明確的目標，而非「普徵」相同關稅，也還未計畫同時宣布針對特定產業關稅，但宣布後可能就立即實施；只有未對美國產品實施關稅、且對美國有貿易逆差國家，才不會被課對等關稅。

彭博資訊報導，川普的對等關稅措施，將瞄準其他國家對美國產品所實施的關稅及其他貿易壁壘，涵蓋美國盟國。熟悉關稅事務人士指出，最新宣布的內容雖將大幅擴張關稅範圍，但結構更具針對性，而非全面性。

官員透露，政府正評估新關稅措施所引發的立即衝擊。新關稅可能使美國與盟國關係更為緊張，且至少可能使部分國家對美國報復，導致貿易戰繼續升高。

但官員也說，在川普宣布前，情勢仍可能變化。政府內部還在磋商如何執行關稅計畫，且川普本人更常發出「鷹派」訊號，凸顯他重視大幅提高關稅所帶來的龐大稅收。川普21日再度表示，關稅將帶來「數百億美元」，其他幕僚最近也表示關稅未來十年將帶來數兆美元稅收。

官員最近公開表示，現在已對鋼鋁等產品所實施的關稅，未必會因「對等關稅」而再度被提高。

目前還不清楚新關稅措施將特別針對哪些國家。官員表示，川普曾提到，歐盟、墨西哥、日本、南韓、加拿大、印度及中國是貿易濫用者。

川普之前雖表示4月2日起將對汽車、半導體及藥品進口提高關稅，但官員表示，川普將不會在同一天宣布此事；川普仍在考慮汽車關稅，且不排除在其他時間宣布。官員也說，4月2日也可能宣布一些關稅撤回措施，例如對墨西哥及加拿大的關稅措施可能從延後改為取消，改由對等關稅取而代之。

財長貝森特指出，約15%國家在對美貿易上最具攻擊性；「骯髒15國」(the dirty 15) 對美國徵收高關稅並且是美貿易量大的前15%貿易夥伴。

美國的前15大貿易夥伴包括墨西哥、加拿大、中國、德國、日本、南韓、台灣、越南、英國、印度、荷蘭、愛爾蘭、義大利、法國、巴西。

經濟學者仍然質疑關稅措施能否對美國貿易逆差產生明顯作用，尤其是考慮通膨及經濟成長減緩等因素後。而且並非對所有國家都實施相同關稅，因此企業界能調整進口來源。

川普總統4月2日將宣布的「對等關稅」，傳有針對性，並非普徵。(歐新社)
川普總統4月2日將宣布的「對等關稅」，傳有針對性，並非普徵。(歐新社)

關稅 川普 墨西哥

上一則

白宮發備忘錄 要求制止對聯邦興訟 逼律師收手

下一則

白宮復活節「滾蛋」找企業贊助 兩黨齊反對

延伸閱讀

加拿大4月28日國會大選 分析師曝勝負取決2關鍵

加拿大4月28日國會大選 分析師曝勝負取決2關鍵
川普驅逐委內瑞拉黑幫 親屬抗議：被騙至薩爾瓦多

川普驅逐委內瑞拉黑幫 親屬抗議：被騙至薩爾瓦多
加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先

加拿大4/28國會大選 自由黨支持率谷底翻身 微幅領先
加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響

加拿大新總理宣布提前大選 因應川普政府影響

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報