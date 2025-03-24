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接管計畫考察 范斯夫人本周訪格陵蘭 美代表團還有沃茲

編譯陳韻涵／綜合報導
副總統夫人烏莎．范斯在日內前住格陵蘭訪問。(美聯社)
副總統夫人烏莎．范斯在日內前住格陵蘭訪問。(美聯社)

副總統范斯的夫人烏莎‧范斯(Usha Vance)及其三個兒女，將於27日到29日以美國代表團成員的身分出訪格陵蘭；川普總統看上盟國丹麥礦產富饒的自治領土格陵蘭，屢次提議美國應取得該島控制權，而這個代表團就是為接管計畫預作考察。

美聯社報導，美國代表團成員除了烏莎‧范斯之外，還有她的三個孩子，眾人將「參觀歷史遺跡，了解格陵蘭的傳統，並觀賞格陵蘭的全國狗拉雪橇比賽(Avannaata Qimussersu)」。

這場比賽將有37組雪橇隊參賽，共計444隻狗選手較勁；烏莎辦公室形容狗拉雪橇比賽為「速度、技巧與團隊合作的卓越展現」。

格陵蘭首府努克的美國領事館前，15日當地居民抗議反對被美國併吞。(美聯社)
格陵蘭首府努克的美國領事館前，15日當地居民抗議反對被美國併吞。(美聯社)

聲明指出，烏莎及代表團「有幸見證這場具里程碑意義的比賽，慶祝格陵蘭的文化和團結」。

格陵蘭與丹麥媒體報導，烏莎將由川普的國安顧問沃茲(Mike Waltz)陪同出訪，但白宮和國安委員會不予回應。

川普曾在第一任期內考慮購買全球最大島格陵蘭，但北大西洋公約組織(NATO)盟國丹麥政府堅稱格陵蘭不賣。

川普重返白宮以來，屢次主張美國將會控制格陵蘭，強調這是基於國際戰略安全，而非美國的擴張主義。

川普第二任期就職後表示，「我認為我們會得到格陵蘭。」

美軍在格陵蘭最北邊設有原名圖勒空軍基地(Thule Air Base)的皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，基地裡有彈道飛彈預警系統；今年1月，川普長子小川普(Donald Trump Jr.)曾造訪該基地。

川普最近在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特(Mark Rutte)時表示 ，丹麥離格陵蘭「非常遙遠」，質疑丹麥是否有權聲索該島。

川普說：「200年前有一艘船在那裡登陸，接著他們說，他們有權得到它，我不知道這是否屬實。其實，我不覺得是這樣。」

格陵蘭議會的五個政黨上周發出聯合聲明，拒絕川普控制格陵蘭的言論；丹麥政府則表示，將會在格陵蘭選擇獨立時，承認格陵蘭的獨立權。

格陵蘭 小川普 白宮

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