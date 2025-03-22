查理國王傳擬邀請美國加入大英國協 川普：聽起來不錯

傳查理國王秘密邀請美國加入大英國協，川普說這主意不錯。圖為川普夫婦(左一、左二)在第一任期時，於2019年訪問英國，與查理夫婦(右一、右二)合影。(美聯社)

每日郵報(DailyMail)20日報導，英國國王查理三世(King Charles III)將秘密邀請美國加入大英國協(the British Commonwealth)。川普 總統21日在自家社媒「真實社群」(True Social)語出驚人地回應道：「我愛查理國王，(這主意)聽起來不錯！」

「每日郵報」王室專欄作家伊登(Richard Eden)20日報導，查理國王將向川普秘密提議，讓美國成為大英國協下一個「準成員國」(associate member)。大英國協由56個成員國組成，總人口超過27億，是全球最古老的國家政治聯盟之一。若此事成真，美國將是大英國協第57個成員國。

大英國協基本由英國及其在大英帝國時期的舊殖民地及自治領組成，所有成員國一律平等，國協不能干預成員國內政。成員國裡，有15個屬於大英國協王國，奉英國君主為元首；汶萊、史瓦濟蘭、賴索托、馬來西亞、東加等五個王國，有自己的君主；其餘的36個為共和體制，沒有君主。

報導指稱，美國加入大英國協的提議，在川普第一任期時即已出現；當時川普崇拜的伊莉莎白女王仍然在位。如今英方重新提出邀請，希望今年稍後川普伉儷赴英國事訪問時，由查理國王親自提議。

英國皇家大英國協協會(Royal Commonwealth Society，RCS)成員向「每日郵報」表示，「最高層正在討論此事；這會是件美事，象徵英美關係密切。」

「川普熱愛英國也非常尊重王室，相信他會看到這麼做的好處。希望準成員資格能成為正式會員資格，讓大英國協成為更重要的全球組織；」該人士表示，「大英國協也是解決國家分歧的重要論壇，國王已證明他是天生的和平締造者。」

川普一直是英國王室的粉絲。英國首相施凱爾(Keir Starmer)最近訪美並向川普面交查理國王信函，邀請川普今年稍後赴英進行國事訪問。川普第一任期內曾赴英進行國事訪問；這次他以總統身分二度受邀，興奮地在鏡頭前揮舞國王邀請信，隆重接受邀請。

川普第二任期上台後，美國與歐盟 關係跌至歷史最低點；川普多次嚴厲批評歐盟，並威脅徵收巨額關稅。一般認為，美國若加入大英國協，將大幅促進美英「特殊關係」。這項邀請也可能緩解美加之間驟增的緊張局勢。川普曾多次表示，他想讓加拿大 成為美國第51州。加拿大是大英國協成員。