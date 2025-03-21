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「因關稅要來了」川普要求Fed降息、預測經濟成長2.5%

編譯葉亭均、任中原／綜合報導
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川普總統要求聯準會降息。(路透)
川普總統要求聯準會降息。(路透)

川普總統看到聯準會(Fed)19日維持利率不變之後，強烈要求Fed應該降息，因為「關稅就要來了」；他也對Fed對今年經濟成長的預測無法認同。

川普19日在他的「Truth Social」網站上貼文指出，「Fed降息將(使美國)好得多，因為美國關稅將開始(輕鬆地)使經濟轉型。做正確的事。4月2日將是美國的解放日」。

美國政府正準備於4月2日宣布新一波的關稅措施，範圍仍不清楚。不過川普已承諾至少將對一些國家實施「對等式」關稅。

但Fed主席鮑爾暗示，仍維持原先預測。鮑爾低調處理對經濟成長減緩的憂慮，並承認關稅引發的不確定性已導致產品價格上漲；不過他認為，這些現象可能只是「暫時性」。

在聯準會決定不降息之後，川普施壓要求降息，圖為聯準會主席鮑爾。(路透)
在聯準會決定不降息之後，川普施壓要求降息，圖為聯準會主席鮑爾。(路透)

對於川普一再要求Fed降息，鮑爾在記者會上首次明白回嗆川普。鮑爾表示，不確定性升高，「顯然有一部分，很大一部分」與關稅有關；關稅「往往會拉低經濟成長，並推高通膨」；基於不確定性「異常升高」，因此Fed「無須急於」改變利率。他並指出，通膨下降的進展「目前可能會延後」。

川普也明確表示，他對美國經濟成長的預估與Fed不同；他預測今年經濟成長率為2.5%，遠高於Fed預測的1.7%增幅。

川普之前對Fed一再傳達出混亂的訊息；他有時要求Fed降息，有時又表示不會干預決策。上個月美國長貝森特曾經表示，川普執政團隊在借貸成本方面的焦點，是放在10年期美國公債殖利率，而非聯準會的基準短期利率。

貝森特在福斯商業新聞的訪談中，被問到川普是否希望降息時回答，「他（川普）和我聚焦在10年期公債」；「他並沒有呼籲Fed降息」。

川普 關稅 降息

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