川澤通話… 礦產之外 川普又想要烏克蘭電廠

俄烏戰爭中兩國互炸電廠，破壞電力供應，美國總統川普建議烏國電廠由美國管理，可以防止俄國的攻擊。圖為烏國能源部長加盧申科（右）向來訪的德國外長貝爾伯克（中）說明電廠被炸情況。（美聯社）

川普 總統19日與烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）通話，根據美方公布的聲明指出，川普表示，以美國的專業，由美國管理電廠及核子電廠會很有幫助，美國擁有那些電廠也將對烏克蘭能源基礎設施提供最好的保護和支持。

在美國先前表明要與烏克蘭簽署開發烏國礦產的協議之後，川普進一步表達對擁有烏國電廠的意願。至於美烏礦產協議是否還在討論中？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，礦產協議屬於第一階段的討論，現在的討論已經超越該範疇，不只有礦產協議，而是已經討論到長久的停火協議。

川普18日與俄羅斯總統普亭通話，19日上午再與澤倫斯基通話，說明美俄之間的通話內容。針對美俄18日達成暫停攻擊能源和基礎設施的共識，澤倫斯基和川普也都同意暫停對能源設施部分的攻擊。

和平協議討論 擬23日在吉達展開

美國國務卿和白宮國家安全顧問19日在會後發表共同聲明，指本周擬在沙烏地阿拉伯展開和平協議的討論，擴大停火事宜，川普和澤倫斯基同意，這可能是邁向戰爭結束和確保安全的第一步。中東特使威科夫（Steve Witkoff）指出，和平協議的討論擬於23日在吉達（Jeddah）展開。

美方的聲明指出，澤倫斯基向川普請求額外的防空系統，尤其是愛國者飛彈；川普同意與澤倫斯基合作，集中在歐洲尋找供應。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與澤倫斯基有很好的通話，雙方通話約1小時，通話內容大多在討論川普與普亭的對話，以對齊俄國與烏克蘭的需求。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）和白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）則發表共同聲明指出，川普向澤倫斯基詳細說明他與普亭的對話和討論重點。

聲明表示，川普與澤倫斯基討論在庫斯克（Kursk）地區的情況，並同意美烏雙方的國防幕僚針對戰情的變化，密切分享情報。

克里姆林宮18日指出，普亭在與川普的通話中提到全面停止外國對烏克蘭的軍事援助和情報提供，有助於防止衝突升級；不過，李維特19日表示，美國持續與烏克蘭分享情報。

白宮指出，川普與普亭同意針對在黑海（Black Sea）上的停火、全面停火和長久的和平進入交涉談判；白官指出，談判將立即在中東展開。（相關新聞見A4）