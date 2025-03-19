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雅爾達會議重演？雙普通話也預示中犯台會發生何事

編譯季晶晶、盧思綸／綜合報導
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川普與普亭18日通話，會不會重演1945年的雅爾達密約，令國際關切。圖為普亭（左）與時任義大利總理貝魯斯柯尼（右）參觀位於克里米亞的雅爾達時，看著當年的會議照片。（美聯社）
川普與普亭18日通話，會不會重演1945年的雅爾達密約，令國際關切。圖為普亭（左）與時任義大利總理貝魯斯柯尼（右）參觀位於克里米亞的雅爾達時，看著當年的會議照片。（美聯社）

美國總統川普和俄羅斯總統普亭18日通話討論結束俄烏戰爭，俄方同意暫時停止攻擊烏克蘭能源設施，川普先前透露會與俄方談及土地、資產畫分。紐約時報報導，這次通話讓人想到1945年二戰末期雅爾達會議，由大國決定歐洲邊界。

白宮助理已明確表示，俄羅斯會保留克里米亞。此地剛好是1945年2月雅爾達會議舉辦地點，美方還強烈暗示俄羅斯會得到占領的幾乎所有烏克蘭領土。

預計俄羅斯將控制俄軍已取得的土地，大約占烏克蘭面積的20%。烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚上月表示，他們擔心川普還可能滿足普亭的其他願望，也許包括關鍵的敖德薩港。

儘管美方官員強調，他們會向烏克蘭和歐洲國家說明與俄羅斯的互動，但這通電話只有川普和普亭參加。至於烏克蘭或歐洲大國是否會同意川普和普亭可能達成的任何共識，還不明朗。

而在川普通話討論俄烏停戰前，美國司法部知會歐洲官員，美國決定在3月底前退出「烏克蘭侵略罪國際起訴中心」(ICPA)。該組織負責調查入侵烏克蘭的相關責任人，調查對象包括普亭。這項決定被視為美國川普政府對莫斯科讓步的最新跡象。

川普國安顧問沃茲周末接受電視訪談時，強調應該結束殺戮。他堅稱，停火可以結束「無休止的戰爭，實際上會在幾個月內失去數十萬人」。

他與其他川普助理隻字未提停火條件，表示與更大的任務相比，這些條件是次要的。

紐時指出，現在的情況與歷史類比並不精確，結束俄烏戰爭談判與1945年的情況有很多不同，當時納粹德國即將落敗。

塔夫茲大學政治學教授莫妮卡．托夫特(Monica Duffy Toft)最近在「外交事務」雜誌撰文指出，今天的地緣政治格局特別像二戰結束時，大國尋求彼此談判產生新的全球秩序，就像當年盟國領導人在雅爾達重繪世界地圖。

她說，「最大的問號在中國」，談判的結果，特別是普亭是否因這場代價高昂的戰爭而得到回報，「可能預示如果習近平決定要拿下台灣會發生什麼事」。

托夫特表示，普亭想要「土地擴張」，顯然川普也想要，看川普對格陵蘭、巴拿馬和加拿大的態度就知道了，「這些領導人認為要讓他們的國家再次偉大，這是必須要做的事」。

川普 烏克蘭 普亭

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