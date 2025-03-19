核電廠為何上雙普談判桌？美想挖烏國礦 須大量用電

一名示威者日前在烏克蘭基輔的美國大使館前舉牌抗議，反對川普在俄烏戰爭中的立場。（路透）

美國川普總統18日與俄國 總統普亭就討論俄烏戰爭停火提議時，突然提起烏克蘭 南部札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠事宜，基輔當局表示，美方有意取得烏國礦產，而礦產要大量電力才能提煉，該電廠的發電量有助於此，唯目前在俄方掌控中。

紐約時報報導，札波羅熱核電廠 2022年便停止運作，大致上也不再成為討論的主題，只是上周末又再浮現。川普與普亭交談時雖未明指該電廠，但他的政府強烈暗示就是札波羅熱核電廠。

前、現任烏克蘭官員表示，美國與烏國談判時，札波羅熱核電廠目前提上談判桌，因為它與美國取用烏國礦產資源有關。川普想開採、處理那些礦產，需要耗費大量電力，擁有六座核反應爐的該電廠可以提供。

雙普會談並未獲致全面停火協議，但俄方表示，只要烏國停止攻擊俄方能源基礎設施，俄方也願停止攻擊烏方的。兩人是否談到札波羅熱電廠，目前不得而知，只是交談結束之後，白宮與克里姆林宮均未提及此事。

基輔與華府就美方取用烏克蘭尚未開採的關鍵礦產，已磋商數周，其中有鋰與鈦，對生產現代科技產品都是關鍵。

烏克蘭向美方表示，唯有札波羅熱電廠回歸烏方控制，提煉那些礦產才可行。此事在上周於沙烏地阿拉伯舉行的美、烏高層會談上再度提出。

該電廠位在烏克蘭南部的札波羅熱地區，俄國雖只控制部分札波羅熱，但已宣布兼併該區。

該核電廠安危一直令人憂慮，電廠位於交戰前線；雖說六座核反應爐都已關閉，不再發電，但仍要電力才能讓關鍵的安全系統、冷卻機制運行下去，以避免反應爐爐心熔毀。

烏克蘭多次要求俄國部隊離開該電廠，以降低核事故發生的風險。

對烏克蘭來說，奪回電廠的控制權有很多明顯益處。能源專家普洛基普(Andrian Prokip)表示，烏國亟需該電廠才能消除俄國攻擊烏方電力設施而出現的電力短絀；戰爭爆發前一年的2021年，札波羅熱電廠供應全烏國總電力接近四分之一。