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CNN：川普被普亭唬了 能源設施停火反讓烏少了最大攻擊

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

美俄領袖18日針對俄烏停火與和談進行通話，吸引國際高度關注。美國有線電視新聞網（CNN）分析認為，這次通話幾乎沒有取得實際進展，俄烏停止攻擊能源基礎設施反而削弱烏軍最具殺傷力的攻擊手段，普亭在沒有明確向川普說「不」的情況下減少讓步空間，川普政府根本「被唬了」。

通話前，川普政府喊出要促成俄烏30天無條件停火。通話後，莫斯科同意俄烏30天停攻能源設施、雙方交換戰俘，還有就黑海停火開始談判。

然而，CNN指出，隨著即將進入夏季，烏克蘭供暖需求減少，能源設施停火實際上不算重大讓步。對基輔來說，停止攻擊俄國能源設施，反倒少了最具威脅力的攻擊手段。

烏軍近幾月出動無人機和飛彈攻擊俄國煉油廠和管道造成嚴重損害，出口石油和天然氣是俄方的主要收益來源。

此外，根據先前換俘的時程，這次俄烏各交換175名戰俘可能早就安排好，只是普亭藉著與川普通話宣之於眾。

除此之外，俄方要求外國停止軍援烏克蘭作為和平協議的必要條件，並將與美國建立關於和談的「工作小組」。CNN指出，「工作小組」是俄國外交官的委婉說法，實際上代表極度缺乏興趣。

另一方面，川普政府的30天停火本身也過於簡化，在軍隊實際時程、具體監督等方面都缺乏細節；同時，克宮也並未尋求討論細節，比如是否由歐洲安全暨合作組織（OSCE）或聯合國監督前線停火。

普亭做的是盡量給出最少的讓步，而非直接給川普「不」的答覆，這是被用「部分停火」包裝成的直接拒絕。

川普政府也表現得業餘，CNN質疑，兩國領袖通話結束後，理應有人員負責準備完全相同的紀錄文稿。外媒稍早指出，川普稱通話根本沒有提到援烏問題。但俄方聲明提到要求停止援烏作為和談的關鍵前提。

CNN認為，川普自以為可以說服、哄騙或智勝普亭，不過至今一事無成，在兩人首次一對一的外交較量中，川普明顯敗下陣了。

川普 普亭 俄國

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