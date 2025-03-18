川普18日將通話普亭談停戰 美俄已開始分割烏克蘭資產

川普總統將與普亭總統18日通話，商談烏俄暫時停火30天協議之事。圖為2月莫斯科街頭報攤的報紙顯示，川普與普亭通電話。(路透)

川普總統18日將與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)通電話，討論結束烏克蘭 戰爭，並稱美俄代表已開始討論「分割資產」，包括烏克蘭領土和核電廠控制權。

川普16日晚總統專機「空軍一號」(Air Force One)上對記者說：「我們想看看能否結束那場戰爭，也許我們可以，也許不行，但我認為我們有一個非常好的機會。」

川普表示，美俄談判在周末取得進展，雙方持續就領土和電廠特許權進行對話。

川普說：「我認為我們會談論領土，很多地。但如你所知，它與戰前有很大不同。我們還會討論發電廠，那是個大問題。但我認為，烏俄雙方已有諸多討論。」

俄國 總統府克里姆林宮17日表示，正在準備普亭和川普之間的通話，但拒絕透露議程。

參與和談的美國中東特使威特科夫(Steve Witkoff)於16日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，他上周與普亭積極晤談約三、四個小時，雙方「縮小歧見」，但拒絕透露詳情。

紐約時報報導，烏克蘭已同意美國的30天停火方案，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)批評普亭故意拖延談判，試圖困住烏軍以改變他在停火談判中的地位。

普亭14日要求招降占領俄國庫斯克州(Kursk)的烏軍，但經過周末激戰，烏軍已撤出庫斯克大部分地區，如今烏軍只控制俄國的一小塊領土。

華爾街日報(WSJ)報導，俄軍不願立即停火，反映俄國的困境；俄軍在戰場上取得進展，但若俄國不願談判結束衝突，有可能錯過改善美俄關係的機會。

俄國曾排除暫時停火的可能性，並稱停止戰鬥的持久協定需要時間談判。俄國表示，俄軍必須至少取得目前控制烏克蘭領土的18%。

普亭表示，俄國希望實現長久和平，以消除衝突的「根源」(root causes)，包括俄國主張俄國對烏克蘭文化影響力式微的政策，以及烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)的任何舉動。

英國首相施凱爾(Keir Stamer)15日召開約25個國家參加的軍事首長線上會議，討論俄烏和平協定達成後，派遣維和部隊進駐烏克蘭的想法，以遏阻俄國再次入侵。

另外，「志願者聯盟」(coalition of the willing)的軍事首長20日將在倫敦召開第二場軍事首長會議，討論維和人員部署及成員國能提供哪些支援；「志願者聯盟」由英法主導成立，其宗旨是為烏克蘭提供安全保障，並擬定計畫終結戰事。