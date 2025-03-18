法議員喊還自由女神 白宮嗆：因為美 法現在才免講德文

自由女神像。（路透資料照片）

有法國籍歐洲議會議員認為，法國應該收回送給美國的自由女神 像；白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)17日被媒體問及此事時表示，美國決定不會把自由女神像送回去，並稱正是因為美國，法國人現在才不用講德文。

法新社報導，法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)在法國中左翼政黨「公共廣場」(Place publique)大會上表示，美國應「將自由女神像(Statue of Liberty)還給我們」。

格魯克斯曼歡迎的支持者說，他們要告訴選擇與暴君為伍的美國人，「把自由女神像還給我們」，「我們把它作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它」。

自由女神像是法國送給美國的禮物，紀念「美國獨立宣言」100周年。

白宮發言人李維特17日表示美國決不會把自由女神像送回去法國，還說正是因為美國，法國人現在才不用講德文。(美聯社)

在白宮17日例行記者會上，被問及川普總統是否願意把自由女神像送回法國，李維特說，絕對不會。

李維特稱格魯克斯曼「低級」(low-level)政客，並提醒大家，正是因為美國，法國人現在才不用講德文，認為法國人應該對美國心存感謝。

法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼。(美聯社)

報導指，李維特指的是美軍在第二次世界大戰中將法國從納粹 德國的占領中解放出來。

自由女神像1886年10月28日在紐約市港口揭幕，紀念美國獨立宣言發表100周年，這是法國人民送給美國的禮物。