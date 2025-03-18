法議員喊還自由女神 白宮嗆：因為美 法現在才免講德文
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有法國籍歐洲議會議員認為，法國應該收回送給美國的自由女神像；白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)17日被媒體問及此事時表示，美國決定不會把自由女神像送回去，並稱正是因為美國，法國人現在才不用講德文。
法新社報導，法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)在法國中左翼政黨「公共廣場」(Place publique)大會上表示，美國應「將自由女神像(Statue of Liberty)還給我們」。
格魯克斯曼歡迎的支持者說，他們要告訴選擇與暴君為伍的美國人，「把自由女神像還給我們」，「我們把它作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它」。
自由女神像是法國送給美國的禮物，紀念「美國獨立宣言」100周年。
在白宮17日例行記者會上，被問及川普總統是否願意把自由女神像送回法國，李維特說，絕對不會。
李維特稱格魯克斯曼「低級」(low-level)政客，並提醒大家，正是因為美國，法國人現在才不用講德文，認為法國人應該對美國心存感謝。
報導指，李維特指的是美軍在第二次世界大戰中將法國從納粹德國的占領中解放出來。
自由女神像1886年10月28日在紐約市港口揭幕，紀念美國獨立宣言發表100周年，這是法國人民送給美國的禮物。
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