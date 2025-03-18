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川普點名伊朗為青年運動未來攻擊負責 美不排除軍事行動

記者陳熙文／華盛頓報導
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國防部發言人帕內爾(左)與主管特戰的空軍中將格林克維奇，17日在五角大廈記者會上說明對「青年運動」恐怖組織的攻擊行動。(美聯社)
國防部發言人帕內爾(左)與主管特戰的空軍中將格林克維奇，17日在五角大廈記者會上說明對「青年運動」恐怖組織的攻擊行動。(美聯社)

川普總統17日指控葉門激進組織「青年運動」(Houthi)受伊朗指揮，並點名伊朗要為「青年運動」未來的攻擊負責。

美國近日對葉門的「青年運動」發動大規模空襲；川普日前表示，他下令美軍向葉門的「青年運動」恐怖分子採取軍事行動，認為「青年運動」的海盜行徑、暴力和恐怖主義，已對美國軍隊和盟友造成嚴重損失，且危及生命安全。

川普表示，美國不會容忍「青年運動」攻擊美國船隻，並稱「青年運動」的死期到了；川普日前也指控伊朗贊助「青年運動」，要求伊朗立即停止支持「青年運動」。

加薩衝突爆發之後，「青年運動」2023年以施壓以色列停火為由，不斷在紅海攻擊來往商船；「青年運動」要求加薩停火，以及以色列停止對加薩走廊的封鎖。

川普17日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上再指控伊朗是「青年運動」背後的主使者。

川普說，伊朗一直扮演「無辜的受害者」，假裝他們對叛變的恐怖分子失去控制，其實伊朗指揮「青年運動」的每個動作、提供「青年運動」武器、資金，以及非常精密的軍事裝備，甚至情報。

川普表示，未來從「青年運動」武器發射的每一槍，都會被美國視為來自於伊朗的武器和伊朗的指揮；川普說，伊朗將會被究責，並承擔嚴重的後果。

國防部17日舉行記者會，國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)指出，「青年運動」自2003年起，向美國軍艦發動逾170次攻擊、向美國商船發動145次攻擊。

空軍中將格林克維奇(Alex Grinkovich)指出，美軍過去兩天對葉門「青年運動」發動的空襲當中，在不同地區擊中超過30個目標，包括訓練基地、無人機設施、武器製造廠、武器存放場，以及部分「青年運動」指揮中心等。

帕內爾表示，美軍對「青年運動」的攻擊並非無止境的攻擊行動，也無關中東政權的異動，而是把美國利益擺在優先，要求「青年運動」停止攻擊美國船隻、讓美國人的生命置於風險。

對於美國是否規畫向伊朗發動軍事行動？帕內爾說，川普的發言已經非常清楚，並表示，所有選項都有可能(all options are on the table)。

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