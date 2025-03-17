我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

川普重申 4月2日對晶片等特定產業和對等關稅照常實施

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普在空軍一號上告訴記者，有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。（路透）
美國總統川普在空軍一號上告訴記者，有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。（路透）

美國總統川普表示，他將於4月2日同時實施對等關稅和晶片在內特定產業關稅，加強貿易保護措施。他也表示，將於周二和俄羅斯總統普亭通話，繼續推動結束俄烏戰爭。

川普周日在空軍一號上對記者說：「有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。」「他們對我們課稅，我們也對他們課稅。此外，在汽車、鋼鋁等產業，我們還會加徵額外關稅。」

從川普此番談話看來，儘管關稅措施已導致金融市場震盪，也導致美國和盟國關係緊張。川普政府仍照模推動激進的關稅政策。

川普先前已表示，美國準備實施他所謂的對等關稅，即根據各國對美國的關稅及非關稅壁壘來估算，對進口貨品也實施對應的關稅。但他也強調，美國將特別扶持關鍵產業，包括汽車、鋼鐵、鋁、微處理器和製藥業，至於這些產業關稅是否納入對等關稅機制，還是額外加徵，目前尚不明朗。

「4月2日將是美國解放的一天，」 川普說。「我們正在奪回過去那些極為愚蠢的總統白白送出去的財富，因為他們根本不懂自己在做什麼。」

川普政府已對中國貨品課徵20%關稅，對鋼鋁加徵25%關稅，並宣布對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，但後來對符合「美墨加協議」（USMCA）標準的貨品給予1個月豁免。此外，川普也表示，加拿大的能源與鉀肥（關鍵農業肥料）僅需適用10%稅率。

在空軍一號，川普也說：「我認為我們和俄羅斯的情況還不錯，或許周二我們會有些消息要宣布。」他強調達成協議的機會相當大。

當問及美方將要求俄羅斯做出哪些讓步時，川普回應，許多談判內容都涉及領土問題。

關稅 川普 俄羅斯

上一則

魯比歐透露川普俄烏戰AB計畫 加碼回應俄國是否拖延停火

下一則

CNN民調：民主黨支持率剩29% 跌至歷史最低點

延伸閱讀

川普18日將與普亭通話 俄鬆口和平協議2條件「必須不可逆」

川普18日將與普亭通話 俄鬆口和平協議2條件「必須不可逆」
曾經熱烈歡迎 如今美股全面與川普唱反調

曾經熱烈歡迎 如今美股全面與川普唱反調
NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差
川普「血洗」美國之音 環時前總編胡錫進：大快人心

川普「血洗」美國之音 環時前總編胡錫進：大快人心

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄