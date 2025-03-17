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川普18日將與普亭通話 俄鬆口和平協議2條件「必須不可逆」

編譯盧思綸／即時報導
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2017年，時任美國總統的川普（右）與俄羅斯總統普亭在德國G20峰會會面。（美聯社）
2017年，時任美國總統的川普（右）與俄羅斯總統普亭在德國G20峰會會面。（美聯社）

路透17日報導，美國總統川普表示將在18日與俄羅斯總統普亭通話。在此之前，俄羅斯外交部次長格魯希科（Alexander Grushko）17日接受俄媒「消息報」（Izvestia）表示，俄羅斯將在任何關於烏克蘭的和平協議中要求「無法更改」（ironclad）的安全保證，也就是確保北約國家排除烏克蘭入會的可能，並要求烏克蘭保持中立。

路透報導，川普表示將在當地18日和普亭通話，還說在18日以前可能會有關於俄烏談判的事情宣布。

目前正值川普爭取讓俄羅斯總統普亭接受美烏談定的30天停火協議，普亭則表示需要滿足關鍵條件才能接受。

格魯希科在與消息報的訪談中並未提及停火，但強調任何持久和平協議必須符合莫斯科的要求，他說：「我們將要求無法更改的安全保證成為協議的一部分。」

格魯希科指出，安全保證「包括烏克蘭的中立地位，以及北約國家拒絕接受烏克蘭為成員國」。

另外，格魯希科重申克里姆林宮的立場，強烈反對在烏克蘭部署北約觀察員。

格魯希科說：「無論是以歐盟、北約還是國家名義在烏克蘭領土部署部隊，都不重要。如果出現部隊，那就意味著在衝突區域部署，這些部隊將承擔作為衝突方的所有後果。」

格魯希科進一步指出，只有達成和平協議後，才可以討論部署無武裝的衝突後觀察員。他說：「我們可以談論無武裝觀察員或民間性質使團，監督實施協議中某些部分，或是保障機制」，但他也說，「現在這只是空話」。

格魯希科表示，基輔的歐洲盟友應該理解，只有排除烏克蘭加入北約的可能性，並消除在其領土上部署外國部隊的可能，才能有效促進該地區的穩定。

格魯希科表示：「這樣一來，烏克蘭及整個地區的安全將得到保障，因為衝突的根本原因之一將被消除。」

烏克蘭 北約 普亭

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