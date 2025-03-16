魯比歐：南非駐美大使仇恨川普 列不受歡迎人物

美國國務卿魯比歐14日宣布南非駐美大使拉蘇爾(如圖)為不受歡迎人物。(美聯社)

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)15日宣布將南非 駐美大使拉蘇爾(Ebrahim Rasool)列為不受歡迎人物，指控他仇恨美國和總統川普 ，是「煽動種族仇恨的政客」。南非總統府立即表示，美國驅逐南非駐美大使的決定令人感到「遺憾」，呼籲兩國之間維持「外交儀節」。

魯比歐在社群媒體平台X發文：「南非駐美大使在我們偉大的國家不再受歡迎。」

魯比歐寫道：「拉蘇爾是仇恨美國和美國總統的煽動種族仇恨政客。我們與他沒什麼可討論，因此他被視為不受歡迎人物。」

南非總統府發表聲明說：「已獲悉南非駐美大使拉蘇爾被驅逐，令人感到遺憾…呼籲相關各方和當事人處理此事時維持既有外交儀節…南非仍致力於與美國建構互惠互利的關係。」

根據南非大使館官網，拉蘇爾今年1月13日向美國前總統拜登呈遞到任國書，這是他第二度駐美。

拉蘇爾曾是反種族隔離的倡議者，如今遭到華府驅逐，加劇美國與南非之間日益緊張的關係。

川普2月凍結美國對南非援助，理由是反對南非土地政策，以及不認同南非在國際法院(ICJ)對美國盟邦以色列的種族滅絕指控。

當時川普說「南非正在沒收土地」且「某些階級的人」受到「極惡劣」對待，但川普未提出證據。

川普上周進一步升高緊張局勢，再次指控南非政府「沒收」白人土地後，稱歡迎南非農民到美國定居。

出生於南非的科技大亨馬斯克(Elon Musk)與川普關係密切，曾說南非白人是「種族主義所有權法」的受害者。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)今年1月簽署法案，目的在讓政府能更便於藉公共利益徵用土地，某些情況下無須向業主提供補償。拉瑪佛沙為這項政策辯護，稱政府並未沒收任何土地，政策目的在消除土地所有權方面的種族差異。