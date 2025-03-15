烏克蘭同意停火 澤倫斯基：有希望結束戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基說，若俄羅斯願意接受停火條件，打了三年多的烏戰有望結束。(美聯社)

美國提出為期30天的臨時停火提議獲得烏克蘭 接受，莫斯科則說符合特定條件之後才願同意，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)14日說，目前看來有希望結束戰爭。

澤倫斯基在社群媒體X發文寫道：「現在，我們有很好的機會迅速結束戰爭，確保和平。我們與歐洲夥伴之間對於安全具有堅實共識。」

他指出：「我們現在已接近結束任何戰爭的第一步，就是沉默。」路透分析，澤倫斯基意指停戰。

澤倫斯基對媒體談話時則表示，美國與其他盟友應對莫斯科施壓。澤倫斯基重申，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)對於達成停火協議將盡可能拖延。他說，美國若有強而有力的回應，就不會讓俄羅斯玩弄花招。如果美國採取俄羅斯並不害怕的措施，俄羅斯就會推拖拉。

澤倫斯基說，長達600哩邊境的前線停火，可以由美國透過衛星與情報監測控制。美烏兩國官員本周在沙烏地阿拉伯會面，烏克蘭接受美國提出的停火協議之後，美國已經恢復與烏克蘭情報共享以及軍援。

澤倫斯基表示，兩國官員在沙國會議中曾討論領土問題，不過剩下來的爭議需要一番艱難對話才能解決。他說：「停火之後，領土問題是最棘手的。」

俄烏戰爭進入第四年，俄軍控制烏克蘭領土將近五分之一，最近幾個月在烏克蘭東部頓內茨克(Donetsk)穩定推進。

澤倫斯基說：「停火為雙方停止戰爭打開一條路，而領土將是問題解決後能夠結束戰爭的關鍵。」莫斯科先前要求基輔永久割讓俄羅斯聲稱占領的領土，包括克里米亞(Crimea)及另外四個區域，但遭烏克蘭拒絕。