川普替被圍直排烏軍求情 普亭要他們投降 烏控俄放假消息

川普自稱，替在庫斯克被包圍的烏軍請命，圖為俄軍在庫斯克地區挺進。(路透)

川普 總統14日表示，美方與俄國在俄烏停火協議上有良好且有建設性的討論，並為在庫斯克(Kursk)地區被俄軍包圍的烏克蘭 士兵請命，希望俄羅斯總統普亭 能保住他們的性命；普亭則要求烏軍投降。

美國特使威特科夫(Steve Witkoff)與普亭會面，針對俄烏停火做討論；川普14日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，美方與普亭有非常良好且有建設性的討論，並認為，這場可怕、血腥的戰爭非常有可能結束。

不過，川普也指出，數千名烏克蘭士兵遭到俄軍的包圍，正處於非常惡劣和脆弱的處境；川普在發文中向烏軍請命，指他強烈請求普亭保住烏軍的性命。

川普意指俄軍近期向俄國境內的烏軍發動攻擊，在烏軍占領的庫斯克地區推進，成功收復失土。假如俄方不放烏軍一馬，川普認為，很有可能變成二戰之後最可怕的大屠殺。

川普14日在美國司法部發表談話，再度提到美方與俄國溝通良好，並指出，美國與烏克蘭和俄國周五都有很好的通話。

川普說，只要俄國同意，烏克蘭已經準備好停火，但川普也說，這並不容易。川普也說，烏克蘭就算獲得大量的資源，也不該挑釁大國，並稱美國支援烏克蘭大量的金錢和軍備。

普亭13日指出，俄軍在庫斯克地區西部包圍數千名烏軍；普亭14日則對川普的請求做出回應，他說，只要烏軍停火並投降，他們會被保證性命，並獲國際法和俄國法律規範下的待遇。

不過，烏克蘭否認烏軍遭到俄軍包圍，並指控俄軍製造虛假資訊，意在向烏克蘭和其盟友施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日在X平台上表達對普亭的不信任，認為普亭仍想繼續打仗、殘殺烏克蘭人，也認為普亭正在拖延停火協議的討論。