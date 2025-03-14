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美有入侵黑歷史…傳川普考慮動武奪運河 巴拿馬急喊話

要考慮盟友的可預測性 葡萄牙因川普排除購買F-35取代現有的F-16

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2018年10月19日赴亞利桑納州路克空軍基地，與坐在F-35戰機駕駛艙內的飛官交談。資料照片。（美聯社）
美國總統川普2018年10月19日赴亞利桑納州路克空軍基地，與坐在F-35戰機駕駛艙內的飛官交談。資料照片。（美聯社）

Politico 14日報導，葡萄牙因為美國總統川普的關係，排除用更現代的F-35戰機取代現有的F-16戰機，成為川普扼殺潛在利潤豐厚武器合約的首批案例之一。

根據報導，葡萄牙空軍已推薦購買洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機，但媒體詢問即將卸任的國防部長梅洛（Nuno Melo），政府是否會採用軍方的建議時，梅洛答稱，「我們在選擇上不能忽略地緣政治環境」

梅洛告訴記者，「在北約的背景下，美國最近的立場必須讓我們思考最好的選項，因為我們盟友的可預測性是一個需要考慮的更重要資產」。

隨著川普領導下的急遽調整正在發生，像是13日再次表示自己將兼併格陵蘭與威脅加拿大，外界擔心美國政府可能決定阻止取得讓F-35戰機完全運作所需的軟體更新和零件。

梅洛表示，世界已經改變，「我們的這個盟友可能對使用、維護與零件，以及確保飛機將在各種類型狀況下運作與使用，所必須做的一切事情帶來限制」，並且補充指出，「有幾個選項必須考慮，特別是在歐洲生產的背景下」。

報導指出，葡萄牙尚未簽署協議，蒙特內哥羅（Luís Montenegro）總理近日則因利益衝突爭議辭職，德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）總統已宣布5月18日提前舉行大選。

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