要考慮盟友的可預測性 葡萄牙因川普排除購買F-35取代現有的F-16

Politico 14日報導,葡萄牙因為美國總統川普 的關係,排除用更現代的F-35戰機取代現有的F-16戰機,成為川普扼殺潛在利潤豐厚武器合約的首批案例之一。

根據報導,葡萄牙空軍已推薦購買洛克希德.馬丁公司(Lockheed Martin)的F-35戰機,但媒體詢問即將卸任的國防部 長梅洛(Nuno Melo),政府是否會採用軍方的建議時,梅洛答稱,「我們在選擇上不能忽略地緣政治環境」

梅洛告訴記者,「在北約的背景下,美國最近的立場必須讓我們思考最好的選項,因為我們盟友的可預測性是一個需要考慮的更重要資產」。

隨著川普領導下的急遽調整正在發生,像是13日再次表示自己將兼併格陵蘭 與威脅加拿大,外界擔心美國政府可能決定阻止取得讓F-35戰機完全運作所需的軟體更新和零件。

梅洛表示,世界已經改變,「我們的這個盟友可能對使用、維護與零件,以及確保飛機將在各種類型狀況下運作與使用,所必須做的一切事情帶來限制」,並且補充指出,「有幾個選項必須考慮,特別是在歐洲生產的背景下」。

報導指出,葡萄牙尚未簽署協議,蒙特內哥羅(Luís Montenegro)總理近日則因利益衝突爭議辭職,德索沙(Marcelo Rebelo de Sousa)總統已宣布5月18日提前舉行大選。

Portugal Rejects F-35, Eyes European Alternatives



Portuguese Defense Minister Nuno Melo announced that Portugal will not acquire F-35 fighter jets from the U.S., citing geopolitical uncertainty and unpredictability in American policy.



Source: Poder Aéreo pic.twitter.com/QrqqG2MqT8