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美有入侵黑歷史…傳川普考慮動武奪運河 巴拿馬急喊話

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美有入侵黑歷史…傳川普考慮動武奪運河 巴拿馬急喊話

中央社／巴拿馬市13日電
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有報導指出，川普總統正在考慮旨在「奪回」巴拿馬運河的各種選項。（路透）
有報導指出，川普總統正在考慮旨在「奪回」巴拿馬運河的各種選項。（路透）

有報導指出，川總統普正在考慮旨在「奪回」巴拿馬運河的各種選項。巴拿馬政府今天表示，捍衛巴拿馬主權及這條戰略水道的堅定立場不會動搖。

法新社和路透報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）援引兩位不具名美國官員說法報導，白宮已要求軍方「擬定增加美軍在巴拿馬部署的方案」，從加強美巴安全合作到實際奪取運河等各種可能方案。

其中一名美國官員表示，川普政府內部一份被稱為「臨時國家安全指導方針」的文件，要求軍方評估選項，以確保對巴拿馬運河的准入權。

第二名官員指出，美國軍方有各種選項來確保對巴拿馬運河的准入權，其中包括與巴拿馬軍方建立緊密夥伴關係。

白宮和五角大廈並未立即回應記者針對國家廣播公司新聞網報導的置評請求；這篇報導強調，「奪取控制權」仍然是一個「可能性較低」的選項。

巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）告訴媒體：「關於這些報導，我無可奉告。巴拿馬依舊堅定捍衛其領土、運河和主權。」他補充表示：「請明白一件事，這條運河屬於巴拿馬人民，以後也是如此。」

國家廣播公司新聞網的報導讓巴拿馬國內大為震驚，因為巴拿馬已逾25年沒有美軍駐防。

最後一名美軍早在1999年12月31日離開巴拿馬，就在這一天，建造巴拿馬運河的美國放棄了這條關鍵航道的控制權。再往前推十年，美國曾入侵巴拿馬，逮捕遭控販毒的獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）。

川普一再揚言要「奪回」巴拿馬運河，包括在必要情況下使用武力，導致美國與巴拿馬關係再次緊張。

巴拿馬運河 白宮 川普

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