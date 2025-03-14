北約秘書長會川普：歐洲將增國防支出 還有很多事可做

川普總統(右)13日在白宮會晤北約秘書長呂特，談到美國希望取得格陵蘭，呂特稱北約不想牽扯進來。(歐新社)

川普 總統是否維持對北大西洋公約組織(NATO)與共同防禦條約承諾引發國際質疑之際，北約 秘書長呂特(Mark Rutte)13日赴白宮橢圓形辦公室拜會川普。呂特表示，歐盟委員會本月呼籲北約27個成員國增加8000億歐元(約8740億美元)國防支出，英國、德國日前也保證會大幅提高安全支出。

呂特表示，過去幾周的發展的確令人震驚，但北約「還有很多事情可以做」。

川普上周批評北約成員國沒有達到國防開支占國內生產毛額(GDP)2%的目標。川普13日則說，由於第一任執政期間放話威脅，才讓更多北約成員國達到目標。他表示，國防開支占國內生產毛額2%的門檻其實太低。

前任秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)曾說，其他國家提高國防支出都是因為川普的緣故。

川普13日說，第一任執政期間對北約成員國說「如果你們不付錢，我們就不會參與」，「然後錢就開始湧入，大家都因為我的行動而變得更強大」。

川普與呂特共同接受媒體採訪時，有記者詢問川普對併吞格陵蘭 有何看法。川普回答：「我覺得將會發生。」

川普說，美國需要格陵蘭是基於「國際安全」。川普轉頭對呂特說：「我們會跟你們討論這件事。」川普也說：「這個問題問得很恰當。」

呂特說：「對於格陵蘭是否加入美國，我個人不宜加入討論，因為我不想對北約指手畫腳。」

雖然川普希望呂特幫忙促成美國取得格陵蘭，但呂特則說：「並不希望北約捲進來。」

格陵蘭是丹麥轄下的自治區，丹麥是北約成員。

丹麥11日舉行議會選舉，主張獨立的反對黨民主黨(Demokraatit)獲勝。民主黨領袖尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)12日對天空新聞網(Sky News)表示：「我們不想當美國人，我們也不想當丹麥人，我們只想當格陵蘭人，我們希望未來擁有我們的獨立。」