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普亭未立即同意停火協議 川普：若拒絕 全世界失望

記者陳熙文／華盛頓報導
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俄國總統普亭(見圖)13日未立即同意烏克蘭提出停戰30天的提議，但他願意和川普總統進一步協商。（美聯社）
俄國總統普亭(見圖)13日未立即同意烏克蘭提出停戰30天的提議，但他願意和川普總統進一步協商。（美聯社）

俄羅斯總統普亭13日對美國和烏克蘭的停火共識表示「原則上」支持，但他認為應該要討論衝突的根源，並未立即同意美國和烏克蘭達成停火30天的協議。川普總統回應稱，普亭的說法是「有保證的」（promising），並表示，希望俄國能夠做正確的事情，如果俄國不能達成共識，全世界都會很失望。

然而同一時間，俄國軍方13日持續推進，從烏國手中奪回蘇賈（Sudzha）等城，削弱烏克蘭的談判籌碼。

美國日前與烏克蘭達成共識，烏克蘭同意美國提出的30天停火協議，只要俄國也點頭答應就即刻生效；美國也恢復對烏克蘭的軍事援助和情報分享。

對此，普亭13日在與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）會面前，首度在媒體前做出回應。

普亭表示，停火協議的想法是正確，俄國一定支持，但普亭也說，有很多問題需要討論，並認為，俄國還需要與美國和其夥伴協調；普亭表示，他有可能與川普通話討論。

普亭提議要限制烏克蘭動員更多部隊，並限制烏克蘭在停火期間進口更多武器。

然而，俄國軍方近日在庫爾斯克（Kursk）地區持續推進；俄國國防部13日指出，俄軍在軍事行動中從烏軍手中重奪蘇賈等城。

據有線電視新聞網（CNN）報導，蘇賈雖是小城，卻是烏軍掌握的重點城鎮；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄國有信心在短時間內重奪所有烏軍控制的庫爾斯克地區。

川普13日下午與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮會面。

俄國總統普亭13日未立即同意烏克蘭提出停戰30天的提議，川普總統(見圖)稱如果俄...
俄國總統普亭13日未立即同意烏克蘭提出停戰30天的提議，川普總統(見圖)稱如果俄國未達成共識，全世界都會失望。（美聯社）

對於俄國對停火協議的態度，川普說，美國已經清楚烏克蘭的立場，也在俄國之外獲得不錯的訊號，希望俄國能做正確的事情。

川普說，美國並不是盲目行動，美國已與烏克蘭討論到領土的得失，甚至發電廠的歸屬問題，並表示，這並不是簡單的過程，但川普指出，許多和平協議的最後內容已經在討論中。

川普說，現在就看能否與俄國達成共識，如果俄國不能同意，全世界將會非常失望。

對於普亭有意與川普通話，川普說，這是非常有保證的發言，認為現在有太多其他人的發言，無法確定真實的意圖。但川普也認為這還不夠完整，川普說，他樂於與普亭通話或見面，但也表示，速度要快。

至於被問及川普對俄國有什麼籌碼？川普不願正面回答；川普認為，普亭的發言是正面的，也希望俄國能同意停火協議。

川普說，只要俄烏達成和平協議，雙方將各自罷兵、打道回府，俄國將不會對鄰國造成威脅，美國也會阻止那樣的情況發生。

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