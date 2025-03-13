加國報復課美貨25%關稅 川普揚言要加汽車業倒閉

加拿大財政部長勒布朗（右）12日與外交部長趙美蘭（中）、工業部長沈潘（左）共同舉行記者會，宣布對美國的近300億商品實施對等25%的報復關稅。（美聯社）

美國對各國徵收鋼鐵和鋁25%關稅 12日生效，各國也隨即祭出報復手段，國際關稅混戰開打。加拿大 財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）12日宣布，14日起對298億美元的美國商品加徵25%關稅；歐盟 同日宣布反擊，對價值280億美元商品課徵關稅。

歐盟跟進 鎖定美部分商品

美國鋼鋁關稅估計將衝擊歐盟出口產品價值280億美元，歐盟執委會主席范德賴恩表示：「我們將以價值260億歐元（約280億美元）的反制措施來回應。4月1日生效。」

中國稍早也宣布將對美國農產品等貨物課徵報復關稅。

勒布朗表示，加國將針對價值88億美元的美國鋼鐵產品、價值20億美元的鋁產品以及其他美國進口產品，包括電腦和體育設備徵收關稅。他指控美國政府將「破壞和混亂」帶進貿易夥伴關係中，提高加拿大和美國家庭的日常用品成本。

美加關稅戰11日曾出現戲劇性轉折，川普總統原擬向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁徵收50%關稅，旋即在下午收手；加國安大略省原本要向輸美電力課徵25%附加費，也突然喊停。

但川普政府仍針對所有進口美國的鋼鋁徵收25%關稅，12日正式生效。加拿大是美國鋼鐵第一大供應國，受鋼鋁關稅影響最大，因此報復。

川普指控加拿大是關稅最高的國家之一，並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅，指加拿大向美國乳製品徵收250%至390%關稅。川普表示，加拿大若不取消其他過分的長期關稅，預計在4月2日再大幅提高進口汽車關稅，揚言將永久關閉加拿大汽車產業。

墨西哥等談判 暫時按兵不動

墨西哥目前暫時按兵不動。美加首長已預定13日會面，重新談判美墨加協定。

歐盟執委會主席范德賴恩也表示，「我們將永遠保持開放的談判態度。我們堅信，在這個充滿地緣政治和經濟不確定的世界，用關稅加重經濟負擔不符合我們的共同利益」。

歐盟委員會表示，反制美國的品項除了鋼鋁製品，還包括紡織品、皮革製品、家電、家用工具、塑膠和木材。此外，農產品也會受影響，包括家禽、牛肉、部分海產、堅果、蛋、糖和蔬菜。

根據執委會說明文件，第一階段將在4月1日恢復在川普第一任期間，歐盟針對當時美國鋼鋁稅的反制關稅。2018年川普祭出鋼鋁關稅10%，歐盟對美進口價值28億歐元的產品採取反制關稅並立即生效，該措施後來在拜登上任美國總統後暫停。

歐盟還將在四月中祭出第二階段反制關稅，以使反制金額與美國這次鋼鋁關稅對應。