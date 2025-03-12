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川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

川普對鋼、鋁徵收25%關稅今起生效 產業衝擊大

記者陳熙文／華盛頓報導
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關稅戰你來我往，加拿大暫緩對美電力附加費，美國喊卡鋼鋁50%關稅。(美聯社)
關稅戰你來我往，加拿大暫緩對美電力附加費，美國喊卡鋼鋁50%關稅。(美聯社)

美加關稅戰11日出現戲劇性轉折，美國總統川普原擬向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，旋即在下午收手；加拿大安大略省原本要向輸美電力課徵25%關稅，也突然喊停。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與加拿大安大略省長福特（Doug Ford）預計本周四見面，重新談判美墨加協定（USMCA）。但川普政府對所有進口美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，12日正式生效。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過川普後來又決定，加拿大和墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩關稅一個月。

但美加矛盾並未緩和，加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；福特當時表示，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電。但福特在11日也突然叫停該計畫。

受到關稅戰的不確定因素影響，美國股市已經連續兩天下跌，華爾街人士表示，已厭倦當下關稅反反覆覆的情形。

川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，針對安大略省徵收25%的電力關稅，他已要求商務部長再向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，讓關稅額度達到50%，原本預計12日實施。

川普指控加拿大是關稅最高的國家之一，並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅，指加拿大向美國乳製品徵收250%至390％的關稅。

川普並表示，加拿大若不取消其他過分的長期關稅，他預計在4月2日大幅提高進口汽車的關稅，預料將永久關閉加拿大的汽車產業。

白宮新聞秘書李維特11日說，川普的發言是針對安大略省的決定做出反擊，認為川普有義務和責任做出回應。

有媒體問及美國是否依然認定加拿大為緊密的盟友？李維特說，加拿大是美國的鄰居、美國的夥伴，也一直是美國的盟友；不過，李維特也說，加拿大現在可能正成為美國的競爭者。

美加矛盾至11日下午出現轉折，有線電視新聞網（CNN）報導，福特同意與盧特尼克在13日見面，重新談判美墨加協定，安大略省也同意暫緩25%的電力關稅。

川普11日下午接受媒體採訪，被問及向加拿大徵收50％的鋼鐵和鋁關稅是否仍將在12日生效？川普沒有正面回答，只說「我會讓大家知道」（I will let you know）。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稍晚則指出，川普已經決定收回向加拿大徵收50％的鋼鐵和鋁關稅。

不過，美國全面徵收25%的鋼鐵和鋁關稅已在今天（12日）正式生效，對相關產業將產生衝擊。

關稅 加拿大 川普

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