川普對鋼、鋁徵收25%關稅今起生效 產業衝擊大

關稅戰你來我往,加拿大暫緩對美電力附加費,美國喊卡鋼鋁50%關稅。(美聯社)

美加關稅 戰11日出現戲劇性轉折,美國總統川普 原擬向加拿大 出口到美國的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅,旋即在下午收手;加拿大安大略省原本要向輸美電力課徵25%關稅,也突然喊停。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與加拿大安大略省長福特(Doug Ford)預計本周四見面,重新談判美墨加協定(USMCA)。但川普政府對所有進口美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅,12日正式生效。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效,不過川普後來又決定,加拿大和墨西哥在美墨加協定(USMCA)之下的商品得以暫緩關稅一個月。

但美加矛盾並未緩和,加拿大安大略省10日宣布,向輸出到美國的電力收取25%的關稅;福特當時表示,假如美國持續激化情勢,他不會遲疑向美國斷電。但福特在11日也突然叫停該計畫。

受到關稅戰的不確定因素影響,美國股市已經連續兩天下跌,華爾街人士表示,已厭倦當下關稅反反覆覆的情形。

川普11日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示,針對安大略省徵收25%的電力關稅,他已要求商務部長再向加拿大出口到美國的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅,讓關稅額度達到50%,原本預計12日實施。

川普指控加拿大是關稅最高的國家之一,並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅,指加拿大向美國乳製品徵收250%至390%的關稅。

川普並表示,加拿大若不取消其他過分的長期關稅,他預計在4月2日大幅提高進口汽車的關稅,預料將永久關閉加拿大的汽車產業。

白宮新聞秘書李維特11日說,川普的發言是針對安大略省的決定做出反擊,認為川普有義務和責任做出回應。

有媒體問及美國是否依然認定加拿大為緊密的盟友?李維特說,加拿大是美國的鄰居、美國的夥伴,也一直是美國的盟友;不過,李維特也說,加拿大現在可能正成為美國的競爭者。

美加矛盾至11日下午出現轉折,有線電視新聞網(CNN)報導,福特同意與盧特尼克在13日見面,重新談判美墨加協定,安大略省也同意暫緩25%的電力關稅。

川普11日下午接受媒體採訪,被問及向加拿大徵收50%的鋼鐵和鋁關稅是否仍將在12日生效?川普沒有正面回答,只說「我會讓大家知道」(I will let you know)。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稍晚則指出,川普已經決定收回向加拿大徵收50%的鋼鐵和鋁關稅。

不過,美國全面徵收25%的鋼鐵和鋁關稅已在今天(12日)正式生效,對相關產業將產生衝擊。