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川普謀併吞下…格陵蘭舉行大選 民調7成支持「脫丹」獨立

編譯茅毅／綜合報導
丹麥海外自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉。圖為居民10日到努克市政府提前投票。(美聯社)
丹麥海外自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉。圖為居民10日到努克市政府提前投票。(美聯社)

格陵蘭人11日將舉行議會選舉，民眾必須在冰雪中跋涉投票。這次選舉可能是這個北極島嶼史上最重要的選舉，攸關格陵蘭生存。

選舉日正好滿38歲的格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)，領導左翼的伊努特社群黨(Inuit Ataqatigiit)和中間偏左的前進黨組成聯合政府。這個世界最大島在美國、俄羅斯和中國的北極競爭中，早已是焦點，美國總統川普去年12月以來多次表明美國應擁有格陵蘭，使格陵蘭今年選舉備受關注。

艾格德2月就在社群媒體寫道「我們正處於嚴峻、從未經歷過的時刻」。

格陵蘭議會共31席，任期四年。格陵蘭人及選前至少半年都住在格陵蘭的丹麥人，滿18歲即擁有投票權，這次的合格選民約4萬人，共200多名候選人參選。

在2021年4月的上次議會選舉後，伊努特社群黨獲12席成為最大黨，前進黨獲10席，走中間路線的方向黨獲4席；中間偏右的民主黨和團結黨分別獲3席及2席。路透等媒體報導，這五黨都支持格陵蘭從丹麥獨立，但對做法與時機看法分歧。方向黨主張立刻和丹麥切斷關係，民主黨及團結黨則不排斥與丹麥組成國協。

此次選戰重要議題包括獨立、和美國及丹麥的關係、經濟、漁業、觀光、教育、醫療照護及社會事務等，漁業在格陵蘭出口占比逾95%。目前執政聯盟兩黨均已矢言舉行「脫丹」獨立公投，但未具體詳述。2008年11月獨立公投雖不具拘束力，但高達75.5%贊成。

民調機構Verian於1月訪問497名格陵蘭選民，顯示伊努特社群黨得票率可能約31%，前進黨以22%居次，若加上同樣傾向獨立的方向黨，三黨得票率共近70%。

川普2019年第一任期就曾提議買下格陵蘭，當時就被丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)斥為「荒謬」。但川普並不罷休，自去年11月當選至今，多次表態絕對要取得具重要戰略意義的格陵蘭，甚至不排除採取軍事或開徵高關稅等經濟行動，以達成目標。

英國金融時報1月引述消息人士報導，川普就任前五天與佛瑞德里克森通話，氣氛「極糟」，美方意圖很清楚，就是要拿走格陵蘭，「丹麥完全嚇壞了，這下已處於危機狀態」。

艾格德則表明，「我們不想成為美國人，也不想變成丹麥人。格陵蘭未來將由自己決定」。

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