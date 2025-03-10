美烏將再次會談 魯比歐要烏割地：最快11日恢復對烏情報分享

美國國務卿魯比歐10日暗示，烏克蘭可能必須向莫斯科割讓土地以結束戰爭。(美聯社)

烏克蘭 和美國代表團11日將在沙烏地阿拉伯就俄烏和談展開談判，美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）10日表示，希望能夠解決全面暫停軍援烏克蘭一事，稱此次會談是關鍵，並暗示烏克蘭可能必須向莫斯科割讓土地，以結束戰爭。

紐約時報、福斯新聞等報導，魯比歐10日飛往沙國準備與烏克蘭官員進行關鍵會談時向記者說，「本次會晤重點是釐清烏方的意圖和願望，正如他們多次公開表示的那樣，希望達到可能實現和平的程度。」並指他需要確保基輔準備做出一些艱難的決定，例如放棄被俄羅斯 占領的領土，以結束這場持續三年的戰爭。

魯比歐認為，俄烏雙方要達成共識，該局勢無法透過軍事方式解決，稱「俄羅斯人不可能征服整個烏克蘭，而且顯然烏克蘭在任何合理的時間內都很難迫使俄羅斯人回到2014年的狀態。因此，這場戰爭的唯一解決辦法是透過外交手段讓他們坐到談判桌上。」

魯比歐表示，如果沙國會談順利，認為烏克蘭確實致力於和平，美國11日可能會解除對烏克蘭的武器和情報禁令，且強調不會向俄羅斯提供軍援。

魯比歐並指出，礦產協議不是本次會議的主軸，不會預先判斷是否會達成礦產協議，稱「礦產協議已經擺在桌面上，各方仍在繼續協商，但從本質上來說，它並不是本次談判的一部分。」

此外，電訊報報導，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）將前往莫斯科會見俄羅斯總統普亭，但尚不清楚確切時間和其他細節。威科夫曾協助促成加薩停火，並積極參與與烏克蘭和談。

川普上月與普亭首次通話後曾暗示，很快會在沙烏地阿拉伯與普亭會面，但確切時間尚未敲定。