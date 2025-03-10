俄軍躲瓦斯管路繞到後方突襲 烏4村莊淪陷

據說俄軍利用瓦斯管線繞到烏軍後方展開攻擊，圖為烏克蘭的瓦斯管線。(路透)

烏克蘭 及俄羅斯戰爭博主報導，俄軍特種部隊在庫斯克(Kursk)地區，由瓦斯輸送管行軍，繞到烏軍後方，發動攻擊而奪取四個村莊；因美國終止援助，俄軍想趕在停火談判展開前，把進駐庫斯克的烏軍驅逐出去。

美聯社9日報導，烏克蘭去年8月大膽發動跨境奇襲，進入庫斯克地區，為二戰以來最大一次攻擊俄國 領土，奪取面積386平方哩的的土地，包括邊界戰略城鎮蘇賈(Sudzha)，另生擒數百俄軍當戰俘。

基輔當局表示，庫斯克攻勢旨在取得討價還價籌碼，供未來和平談判之用，同時逼迫俄國由烏國東部調兵離開。

只是烏軍突襲得逞幾個月下來，其庫斯克駐軍面對5萬俄國、北韓聯軍不停攻擊下，均浴血受傷，十分困倦。由開放來源的戰場地圖可知，數萬烏軍有被包圍之虞。

烏克蘭裔、親俄社媒Telegram博主波多利亞卡(Yuri Podolyaka)貼文指出，俄軍特種部隊在瓦斯管路中步行約9哩，有些俄軍部隊在該管路待了幾天，再由烏軍背後發動攻擊。

蘇賈鎮在2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭時，擁有約5000居民，當地沿管路另有大型天然氣輸送及計算站。

化名「兩位少校」(Two Majors)的另位軍事博主表示，蘇賈鎮激戰之中，俄軍設法由瓦斯管路進入鎮內。

烏國總參謀部(General Staff)8日證實，俄國負責破壞、攻擊的部隊使用該管路，旨在蘇賈鎮外建立據點，但烏軍及時查知，回應以火箭及大砲，「目前俄軍正被封堵、摧毀，敵軍在蘇賈鎮損失很大」。

俄國國防部9日宣稱，其部隊已拿下蘇賈鎮北部、西北部四個村落，距鎮中心最近約12哩。

同時，美國總統川普9日受訪表示，烏克蘭「可能無法存活」；他繼續扣留美方軍火及情報，旨在逼迫基輔與俄國侵略者磋商談和。

此外擔憂馬斯克 可能關閉給烏克蘭的星鏈(Starlink)衛星上網服務，9日引發馬斯克與波蘭外交部長西克爾斯基(Radek Sikorski)、美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)尖銳言詞交鋒。