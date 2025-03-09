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川普預告本周美烏會談「有大事」鬆口稱幾已恢復對烏情報共享

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）9日結束佛州假期，搭乘空軍一號返回華府時，在機上接受媒體提問。(路透)
美國總統川普（右）9日結束佛州假期，搭乘空軍一號返回華府時，在機上接受媒體提問。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普9日預告，美國和烏克蘭本周在沙烏地阿拉伯會談「將取得重大成果」，並透露目前幾乎解除對基輔共享情報的禁令，但仍未承諾若烏克蘭與美國簽署礦產協議後會恢復軍事援助。

川普9日結束佛州假期，在返回華府的空軍一號上表示，烏克蘭必須展現實現和平的希望，才能讓美國恢復援助，「我想烏克蘭會簽署礦產協議。但是......我期許烏克蘭希望真正的和平。」

川普說：「目前烏克蘭還未表現出應有的程度...但我認為他們會的，我認為在接下來的兩到三天內，這一點將變得明顯。」

川普並未具體說明，烏克蘭提供何種和平承諾能促使他恢復美國援助。

但被問及是否考慮恢復提供基輔情報時，川普態度軟化稱，「我們差不多已經開始了」。

川普預計美烏本周在沙烏地的高層會談將取得重大成果。屆時國務卿魯比歐、國安顧問沃茲與特使將和烏克蘭官員會面，討論俄烏和平協議框架和初步停火，這將是澤倫斯基與川普於2月底在白宮談崩後，兩國修復關係的契機。

川普說：「我認為我們將在沙烏地取得理想成果...…我認為烏克蘭會做得很好，我認為俄羅斯也會做得好──我認為這周可能會發生一些重大事情。我希望如此。」

在恢復提供情報方面，根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）9日稍早的報導，川普私下向助手表示，要確認烏克蘭總統澤倫斯基願意放棄領土向俄羅斯讓步，以及邁向舉行大選、卸下總統職務，才可能恢復情報和軍事援助。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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