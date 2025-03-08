嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

報導指美國已告知盟友，不打算參加在歐洲舉行的任何新的軍事演習。圖為美軍與盟軍的聯合軍演。(路透)

川普 總統多次批評北約 成員國家的國防預算未達到國內生產毛額(GDP)的2%，認為這種差距讓美國擔上不公平的重擔，據報美國已告知盟友不打算參加歐洲的所有軍事演習。

川普威脅 只保護國防支出夠高的盟友

英國電訊報(The Telegraph)報導，川普7日警告北約重大改革的其中一步便是美國可能不會為未達到國防支出目標的北約盟國提供保護。川普告訴記者：「當我來到北約第一次開會時，我注意到人們根本沒有付錢，我就說我應該等到第二次開會，我也等了。我再提起這件事，再說一次，如果不付帳我們就不會參加，我們不會保護你。當我這麼說的時候，很神奇地錢就愈來愈多了，現在他們有錢了。但即使現在，這還不夠，他們應該付更多。」

美國還是會參加今年已排定舉行的演習，仍在「規畫中」的其他軍事演習將退出，這意味著北約國家將被迫在沒有北約最大軍隊參與的情況下策畫演習。川普政府正在重新規畫北約的參與方式，以有利於國防開支較高的成員國，官員向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，川普正考慮優先與那些國防開支占GDP一定比率的成員國舉行軍事演習。

川普考慮 將美軍從德國調到東歐

電訊報7日報導稱川普還在考慮將美軍撤出德國，並將其重新部署到東歐。據了解，他正考慮撤出約3萬5000名現役人員並將他們調往匈牙利。

同時，美國官員計畫下周與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會面，烏總統澤倫斯基 表示「完全致力於與美國進行建設性對話」，從戰爭爆發那刻就一直在尋求和平，現實的提案已經擺在檯面上。但澤倫斯基表示他將與沙國王儲會談，不會留下來與美國政府代表談話。

自從澤倫斯基和川普在白宮爭執以來，烏克蘭承受著美國前所未有的壓力，且軍事援助和情報共享本周還被美國切斷，不過兩人尚未再次會面。川普7日擴大批評澤倫斯基，甚至說跟俄羅斯合作結束戰爭，可能比跟烏克蘭合作「更容易」。