伊朗領袖哈米尼拒絕川普核談判提議 批「霸凌政府」
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對於川普總統7日透露他已在6日致函要求伊朗進行新核武協議談判，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)8日在德黑蘭的齋月會議上發表講話時，間接回應表示：「一些霸凌政府堅持談判，並不是要解決問題，而是想霸王硬上弓。談判，是他們提出新要求的途徑，不只是談核問題；他們提出的新要求，伊朗絕不會接受。」
哈米尼雖然沒有明確提到這封信，也沒有提到川普，甚至沒有說出美國的名字，但很明顯是在談論華府最近的舉動。
川普7日在白宮受訪提到伊朗核能力已達臨界點，伊朗應就其正快速推進的核計畫談判，否則將面臨軍事行動；川普並透露他6日已致函伊朗提供談判機會。白宮未透露川普信函具體內容，但證實該信旨在尋求談判核協議。
紐約時報報導，伊朗官方對於是否應就核計畫談判，存在分歧。雖然哈米尼譴責川普提議，但其他溫和派和改革派領袖，包括去年上任的總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在內，都表示支持開啟談判。但最後定奪者還是哈米尼，而他始終表示伊朗不能相信美國。
官員指出，由歐巴馬總統談判達成2015年核協議後，伊朗已將幾乎所有核燃料儲備運出國外，國際核查人員也表示，伊朗人遵守了新核燃料生產的嚴格限制。
但曾多次批評該協議的川普在其第一任總統任期內，退出了與伊朗的核協議，並再次對伊朗實施嚴厲經濟制裁，押注對方會懇求達成一項對美國更有利的新協議。
不過，伊朗並未重返談判桌，而目前伊朗的核計畫已至關鍵時刻。聯合國核子監督機構2月報告稱，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。由於伊朗目前的鈾濃縮水平接近武器級，各方都擔心伊朗將引爆軍事對抗。
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