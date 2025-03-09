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伊朗領袖哈米尼拒絕川普核談判提議 批「霸凌政府」

記者胡玉立／綜合報導
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伊朗最高領袖哈米尼8日在德黑蘭的齋月會議上間接回應川普總統提出的談判新核武協議表示：「他們提出的新要求，伊朗絕不會接受。」(美聯社)
伊朗最高領袖哈米尼8日在德黑蘭的齋月會議上間接回應川普總統提出的談判新核武協議表示：「他們提出的新要求，伊朗絕不會接受。」(美聯社)

對於川普總統7日透露他已在6日致函要求伊朗進行新核武協議談判，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)8日在德黑蘭的齋月會議上發表講話時，間接回應表示：「一些霸凌政府堅持談判，並不是要解決問題，而是想霸王硬上弓。談判，是他們提出新要求的途徑，不只是談核問題；他們提出的新要求，伊朗絕不會接受。」

哈米尼雖然沒有明確提到這封信，也沒有提到川普，甚至沒有說出美國的名字，但很明顯是在談論華府最近的舉動。

川普7日在白宮受訪提到伊朗核能力已達臨界點，伊朗應就其正快速推進的核計畫談判，否則將面臨軍事行動；川普並透露他6日已致函伊朗提供談判機會。白宮未透露川普信函具體內容，但證實該信旨在尋求談判核協議。

紐約時報報導，伊朗官方對於是否應就核計畫談判，存在分歧。雖然哈米尼譴責川普提議，但其他溫和派和改革派領袖，包括去年上任的總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在內，都表示支持開啟談判。但最後定奪者還是哈米尼，而他始終表示伊朗不能相信美國。

官員指出，由歐巴馬總統談判達成2015年核協議後，伊朗已將幾乎所有核燃料儲備運出國外，國際核查人員也表示，伊朗人遵守了新核燃料生產的嚴格限制。

但曾多次批評該協議的川普在其第一任總統任期內，退出了與伊朗的核協議，並再次對伊朗實施嚴厲經濟制裁，押注對方會懇求達成一項對美國更有利的新協議。

不過，伊朗並未重返談判桌，而目前伊朗的核計畫已至關鍵時刻。聯合國核子監督機構2月報告稱，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。由於伊朗目前的鈾濃縮水平接近武器級，各方都擔心伊朗將引爆軍事對抗。

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