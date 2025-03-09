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美停供情報後 俄彈襲烏東至少22死 川普：任何人都會做的事

編譯潘勛／綜合報導
在美國停止與烏克蘭分享衛星影像、情報及軍事援助後，俄羅斯8日以飛彈、無人機攻擊烏國東部頓內次克等地區，造成至少22人喪生。圖為被炸毀的建築。(路透)
在美國停止與烏克蘭分享衛星影像、情報及軍事援助後，俄羅斯8日以飛彈、無人機攻擊烏國東部頓內次克等地區，造成至少22人喪生。圖為被炸毀的建築。(路透)

美國停止與烏克蘭分享衛星影像、情報及軍事援助之後，俄羅斯8日以飛彈、無人機攻擊烏國東部地區，造成至少22人喪生；波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)警告勿對俄國姑息綏靖，但美國總統川普表示，俄國總統普亭做的是「其他任何人都會做的事」。

美聯社報導，上周烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)訪問白宮，結果與川普和副總統范斯發生爭執，雙方不歡而散，美方因此停止與烏國分享情報；川普正施壓烏國接受與俄國達成和平協議。

沒有美國的衛星影像，烏國攻打俄國境內以及保衛國家不受俄方轟炸的能力已大幅減弱。

圖斯克在社媒平台X貼文說，發生這種事，是有人姑息野蠻人之故，才有更多炸彈、侵略、被害人；對烏克蘭又是悲劇的一夜。

烏東頓內次克州(Donetsk)仍在交戰中，州長菲拉什金(Vadym Filashkin)指出，俄軍7日夜間多次空襲，造成至少11人喪生；四個接近前線的烏國城鎮另有7人死亡。東北哈爾科夫州(Kharkiv)一處民用工坊遭俄國無人機擊中，3人喪生，另一人死於砲擊。菲拉什金警告說，斷瓦殘垣底下可能找到更多罹難者。

澤倫斯基指出，俄國向前線多布羅皮亞鎮(Dobropillya)中心發射兩枚彈道飛彈，接下來再用砲擊鎖定救援人員，攻擊中造成47人受傷，其中7名為兒童。

8日攻擊之前24小時，俄國以數十飛彈、無人機襲擊烏克蘭能源設施，破壞烏國向民眾供暖供電的能力，想讓烏方武器工廠停電。

川普7日被問到普亭正利用美方暫停分享情報而攻擊烏克蘭，他回答說，「我想他做的是其他任何人都會做的事」。

澤倫斯基8日未提及情報分享一事，只說他歡迎川普7日提到，除非俄國停火、達成最終和平妥協，不然要對俄施加大規模銀行制裁及關稅。他還提到自己與其他烏國高層官員打算本周稍後前往沙烏地阿拉伯，討論各項旨在終結這場戰爭的提案，預計10日會見沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)親王。

澤倫斯基表示，戰爭伊始，烏克蘭便尋求和平，務實的提案已放在桌上，關鍵是要快速、有效的行動。

俄國 烏克蘭 川普

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