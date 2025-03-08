我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

美加墨明年合辦世足賽 川普：貿易戰讓比賽更刺激

中央社／華盛頓7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)7日在白宮與FIFA主席英凡提諾會面。(路透)
川普總統(左)7日在白宮與FIFA主席英凡提諾會面。(路透)

美國、加拿大和墨西哥合辦2026年世界盃足球賽，美國總統川普7日宣布成立協助籌辦賽事的白宮工作小組，並說美加墨之間的經貿緊張關係不影響賽事，反而會讓比賽更刺激。

法新社報導，美國與2026年世足賽（2026 World Cup）共同主辦國因經貿議題槓上，引發可能不利於賽事的揣測，川普（Donald Trump）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在橢圓形辦公室受訪時予以駁斥。

被問到美加墨之間的緊張關係是否可能影響賽事時，川普答覆：「喔，我認為這會讓比賽更刺激。」

他簽署行政命令正式成立由他主持的2026年世足賽工作小組後表示：「緊張是好事…將讓比賽更有看頭。」

川普說，工作小組將協助籌畫這項「歷來最大規模運動賽事」，並說：「我們將在白宮成立一個非常重要的工作小組，專門負責2026年世足賽，大家都知道這是一場盛事。」

同時，英凡提諾表示，2026年世足賽和今夏在美國點燃戰火的FIFA世界球會盃（FIFA Club World Cup）將創造20萬個就業機會與400億美元的經濟效益。

他還說，明年世界盃的規模擴大至48支球隊參賽，相當於一個月之內每天打三場「超級盃」（Super Bowl），即職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰。

川普 白宮 世界盃

上一則

俄飛彈狂襲烏克蘭 川普擬大規模金融制裁

延伸閱讀

俄飛彈狂襲烏克蘭 川普擬大規模金融制裁

俄飛彈狂襲烏克蘭 川普擬大規模金融制裁
控反猶騷動 川普砍哥大4億元資助 華生：非明智之舉

控反猶騷動 川普砍哥大4億元資助 華生：非明智之舉
黑白集／台積電幫台灣擋子彈 賴清德竟為美國開脫

黑白集／台積電幫台灣擋子彈 賴清德竟為美國開脫
川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」

川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對