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白宮爭執後 澤倫斯基民調升10百分點 但失去美衛星支援

編譯廖振堯／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統2月28日在白宮爆發爭執以來，民調顯示他的支持率上升了10個百分點。圖為澤倫斯基(前右)在烏克蘭頓內次克地區視察前線時與軍人合影。(路透）
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統2月28日在白宮爆發爭執以來，民調顯示他的支持率上升了10個百分點。圖為澤倫斯基(前右)在烏克蘭頓內次克地區視察前線時與軍人合影。(路透）

烏克蘭一家知名民調機構的最新民調顯示，自從總統澤倫斯基與川普總統2月28日在白宮爆發爭執以來，他的支持率上升了10個百分點。然而美國暫停供應商業衛星影像，正使得烏克蘭戰場承受壓力。

路透報導，基輔國際社會學研究所(KIIS)7日發布的民調顯示，3月約67%的受訪者信任澤倫斯基，高於2月時的57%。該調查電訪1029人，顯示烏克蘭全國各地的結果相似，但東部的信任度較低，約60%。

KIIS執行董事魯舍斯基(Anton Hrushetskyi)稱，民調顯示烏克蘭民眾仍支持澤倫斯基，並認為美國新政府的言論是對整個烏克蘭和所有烏克蘭人的攻擊，「烏克蘭人希望和平，但不希望代價太高…我們的調查結果始終表明，絕大多數人反對不計後果的和平」。

白宮會面不歡而散後，川普表示烏克蘭和平願景的障礙就是澤倫斯基，他此前還稱澤倫斯基為「獨裁者」；美國此後暫停了烏克蘭軍事援助和情報共享。

商業衛星影像公司「Maxar Technologies」證實暫停與烏克蘭分享美國政府委託的圖像。該公司與美國國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency，NGA)簽訂合約，在全球增強型地理空間情報交付計畫(Global Enhanced GEOINT Delivery program，GEGD)提供影像，這是一個與美國盟友共享影像的主要管道。NGA表示已「暫時中止」烏克蘭訪問權限，「以遵循政府關於支持烏克蘭的指令」。

一名烏克蘭無人機飛行員向「商業內幕」(Business Insider)表示，這將嚴重妨礙無人機飛行員追蹤或瞄準俄軍的能力，因為戰場上GPS導航受到廣泛干擾，他們都依賴高解析度影像。烏克蘭無人系統部隊的茲盧堅科(Dimko Zhluktenko)指出，比起美國政府直接提供的情報，該部隊更依賴Maxar等私人公司的衛星影像；士兵們雖使用多家不同公司的影像，但Maxar的品質最高。

烏克蘭 澤倫斯基 民調

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