「250%」川普揚言 對加拿大奶製品、木材大增關稅

川普總統7日表示，美國數日內可能實施針對加拿大乳製品和木材產品加徵關稅的措施。圖為洛杉磯市一家商店的木材包裝上印著「美國製造」字樣。(歐新社)

川普 總統對外國進口商品開徵關稅 的措施無時無刻不在變化，他6日剛宣布對加拿大 商品延緩一個月徵收關稅，但僅一天後，又威脅會對加拿大乳製品及木材開徵關稅，其中對乳製品甚至徵收250%的對等關稅。

川普7日在橢圓形辦公室抨擊加拿大「多年來一直在木材及乳製品方面剝削我們」， 指責加國對美國乳製品徵收約250%關稅，也對木材徵收「極高關稅」，因此會對加拿大徵收對等關稅。

川普批評加拿大不公平，剝削了美國農民，聲稱加拿大「若不放棄，就等著一模一樣的關稅好了」；又指「我們可能最早今天就這麼做，或者等到下周一(10日)或下周二(11日)」。

川普這個最新威脅再次影響投資者、企業及消費者。僅在一天前，他宣布對符合「美墨加協定」(USMCA)的所有加拿大、墨西哥產品，延遲一個月徵收關稅，讓許多產業，特別是汽車和農業產業暫時鬆一口氣。

然而他話音未落又揮動關稅大棒，聲言未來徵收關稅的手段，可能會有更多「變化和調整」。

對於川普指加拿大「剝削」美國的說法，加拿大國際貿易及經濟發展部長伍鳳儀反駁指不實，美國對加拿大乳製品及木材徵收對等關稅完全沒有道理。

不過加拿大一直以來對美國某些乳製品徵收高額關稅，其中牛奶的關稅高達241%，讓美國奶農不滿，多年來一直抱怨對他們不公平。

川普首個任期內也經常不滿加拿大徵收過高的乳製品關稅，不過在他簽署的「美墨加貿易協定」裡，並沒有納入他認為「合理的」關稅率。

此外，川普近幾周也批評加拿大對美國木材徵收關稅，聲稱美國不需要加拿大木材。

美國擁有3000億棵樹，但經濟學家及房屋建築商表示，美國目前沒有足夠的工業能力來滿足需求，每年使用的軟木約有30%來自加拿大，若對加國木材徵收高額關稅，或會進一步加劇住房危機。