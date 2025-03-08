川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」
川普總統致函伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)，尋求與德黑蘭達成核武新協議，希望限制伊朗正在快速推進的核計畫，並取代他在第一個總統任期內讓美國退出的美伊協議。
川普7日在白宮橢圓形辦公室接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures 採訪時透露，他6日寫了封信給伊朗，「信中說：『我希望你們會談判，因為假如我們不得不採取軍事行動，會是很可怕的事。』」川普還說：「我們與伊朗的情況是，很快就會發生一些事情，非常非常快。」
白宮證實川普致函伊朗領導人，旨在尋求談判核協議。伊朗國家媒體立即報導了福斯對川普的採訪和他的說法，但哈米尼辦公室沒有證實收到任何信件。哈米尼現年85歲。
川普公開提到要和伊朗談判核武協議，與前總統歐巴馬的作法大相逕庭。歐巴馬在談判前始終祕而不宣地多次致函哈米尼，最終在2015年與伊朗達成協議。
川普在採訪中說：「希望我們能達成和平協議。我這麼說，不代表我有多強或多弱；我只是說我寧願看到一項和平協議，而不是別的。雖然別的會解決問題。」川普暗示「別的」將是美國威脅軍事介入伊朗。
他表示，「我寧願透過談判達成協議。我不確定是否所有人都同意我的觀點，但我們可以達成一項與軍事勝利一樣好的協議。」「現在是時候了。時機到了。有些事不管怎樣，都會發生。」福斯新聞川普訪談內容將在9日播出。
在川普表態之際，以色列和美國均已警告，絕不允許伊朗獲得核武器。聯合國核子監督機構2月報告稱，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。由於伊朗目前的鈾濃縮水平接近武器級，各方都擔心伊朗將引爆軍事對抗。
美國情報機構評估稱，伊朗尚未啟動武器計畫，但「已開展相關活動，使其在選擇生產核裝置時，處於更有利地位」。
川普第一任期內曾致函北韓領導人金正恩，促成兩人面對面會談，但並未針對限制北韓發展原子彈和打到美國本土的導彈計畫，達成任何協議。
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