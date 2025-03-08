川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」

川普總統6日致函伊朗最高領袖哈米尼(圖)，尋求與德黑蘭達成核武新協議。(美聯社)

川普 總統致函伊朗 最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)，尋求與德黑蘭達成核武新協議，希望限制伊朗正在快速推進的核計畫，並取代他在第一個總統任期內讓美國退出的美伊協議。

川普7日在白宮 橢圓形辦公室接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures 採訪時透露，他6日寫了封信給伊朗，「信中說：『我希望你們會談判，因為假如我們不得不採取軍事行動，會是很可怕的事。』」川普還說：「我們與伊朗的情況是，很快就會發生一些事情，非常非常快。」

白宮證實川普致函伊朗領導人，旨在尋求談判核協議。伊朗國家媒體立即報導了福斯對川普的採訪和他的說法，但哈米尼辦公室沒有證實收到任何信件。哈米尼現年85歲。

川普公開提到要和伊朗談判核武協議，與前總統歐巴馬的作法大相逕庭。歐巴馬在談判前始終祕而不宣地多次致函哈米尼，最終在2015年與伊朗達成協議。

川普在採訪中說：「希望我們能達成和平協議。我這麼說，不代表我有多強或多弱；我只是說我寧願看到一項和平協議，而不是別的。雖然別的會解決問題。」川普暗示「別的」將是美國威脅軍事介入伊朗。

他表示，「我寧願透過談判達成協議。我不確定是否所有人都同意我的觀點，但我們可以達成一項與軍事勝利一樣好的協議。」「現在是時候了。時機到了。有些事不管怎樣，都會發生。」福斯新聞川普訪談內容將在9日播出。

圖為一名伊朗婦女經過首都德黑蘭市街頭一幅畫有飛彈發射場景的橫幅。(美聯社)

在川普表態之際，以色列和美國均已警告，絕不允許伊朗獲得核武器。聯合國核子監督機構2月報告稱，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。由於伊朗目前的鈾濃縮水平接近武器級，各方都擔心伊朗將引爆軍事對抗。

美國情報機構評估稱，伊朗尚未啟動武器計畫，但「已開展相關活動，使其在選擇生產核裝置時，處於更有利地位」。

川普第一任期內曾致函北韓領導人金正恩，促成兩人面對面會談，但並未針對限制北韓發展原子彈和打到美國本土的導彈計畫，達成任何協議。