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加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

編譯盧炯燊／綜合報導
加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）
加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

儘管川普政府對加拿大部分商品徵收關稅延至4月2日，但加拿大總理杜魯多6日表示，在可預見的未來，加拿大將與美國陷入貿易戰。

為報復美國徵收關稅，加國宣布先向價值300億元的美國商品徵收同樣25%關稅，並警告反制的商品價值將會增至1550億元，除聯邦政府的報復行動外，各省也有自己的反制措施，其中安大略省也向輸美電力徵收25%附加費。

安省電力主要輸往密西根、紐約州及明尼蘇達州。省長福特6日表示，儘管美國對部分加國商品徵收關稅延至4月2日，但安省依然於下周一(10日)向供應上述三州的電力徵收25%的關稅，150萬戶家庭及企業將會受影響。

福特在接受媒體訪問時警告，若川普政府繼續攻擊加國，「我將把稅率提高到50%」，甚至不惜中斷電力供應。來自安省的電力是穿過密西根，進入其他幾個州，並共同組成了東部聯網。

受到安省徵收25%電力附加費，紐約州系統營運商(NYISO)稱，加拿大電網「可靠且不間斷」的電力供應，「對於保護紐約公民、美國東北部居民的健康、安全和福利至關重要」，增加的費用無可避免要轉嫁到用戶，他們更擔心中斷電力供應。

密西根公用事業公司表示，除自己生產電力外也與批發市場簽訂長期採購協議。儘管很難確定福特威脅的影響，但承認該州的電價會上漲。

明尼蘇達州公用事業官員及區域電網營運商則表示不會有嚴重影響。

另方面，杜魯多強調不是要美國暫緩實施徵收關稅，而是要完全取消，「可以確認在可預見的未來，加美將繼續處於美國發起的貿易戰」。

對此，美國財長貝森特(Scott Bessent)直指杜魯多是個「傻瓜」(numbskull)，說「如果你想成為杜魯多那樣的傻瓜並說『哦，我們要這樣做』，那麼關稅就會上漲」。

消息人士指出，因為渥太華採取了報復措施，華盛頓感到不滿。

與此同時，華爾街日報爆料，川普與杜魯多5日通電話期間，雙方爭執變得激烈，甚至大爆髒話，主要是川普不滿加拿大徵收25%報復性關稅。

關稅 杜魯多 加拿大

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