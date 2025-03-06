質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙

川普總統。(路透)

川普 總統6日表示，如果有北約 國家不繳費，美國將不會防衛他們；川普質疑，如果美國有難，北約國家未必會來保衛美國；川普也對美日安保條約表達不滿。

川普6日在白宮簽署行政命令，並接受媒體提問。

有媒體詢問，美國是否拒絕保護不繳費的北約國家？川普說，他認為這是常識，如果有北約國家不付錢，他不會防衛這些國家。

川普說，他這樣的說法得到很多爭議，被認為是違反了北約的規定，不過川普質疑，如果美國遇到麻煩了，美國向北約國家求援，「你認為他們會來保護我們嗎？」

川普說，他們理應保護美國，但他不是這麼確定。

川普說，現在這樣的情況是非常不公平的；川普說，在他2017年就任美國總統之前，美國幾乎支付百分之百的北約費用，等於美國支付他們所有的軍事支出，他們卻在與美國的貿易中剝削美國。

川普說，歐洲國家在貿易中剝削美國，不願購買美國的汽車、農產品。

川普表示，他在第一任總統任期時就向北約國家這樣說，如果你不付錢，美國就不會幫忙防衛；川普說，正因為他當初這麼說，北約國家才開始付錢；不過川普認為，北約國家還是付出得不夠多。

川普也提到美日安保條約，川普說，條約規定美國必須保護日本 ，但日本不必保護美國，而日本卻從美國賺取大量財富。