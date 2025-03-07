美烏高層下周在沙烏地磋商和平協議 俄轟烏飯店炸死美公民

美方高層官員將於下周在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員談判，籌畫基輔與莫斯科的和平對話。圖為美國副總統范斯(右二)與鳥克蘭總統澤倫斯基(左一)率雙方外交團隊於2月14日在慕尼黑會談。(路透)

川普 總統與烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談不歡而散，川普政府認為澤倫斯基已經道歉，美方高層官員正在準備下周在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員談判，籌畫基輔與莫斯科的和平對話。

川普6日在白宮橢圓形辦公室對媒體表示，他預計在一個半月後訪問沙烏地阿拉伯。他表示，烏克蘭有意達成和平協議，因為烏克蘭別無選擇；俄羅斯也想要達成和平協議，川普認為俄國同樣別無選擇。

川普總統特使威科夫(Steve Witkoff)6日表示，目前計畫是為和平協議擬妥架構，達成初步停火。威科夫將與國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)一同參加11日在利雅德(Riyadh)的會議。華爾街日報報導，這場會議透露基輔與華府緊張關係開始降溫，澤倫斯基28日在橢圓形辦公室遭當面斥責對於提供大量軍援的美國「不夠感恩」，後來川普宣布暫停對烏克蘭所有軍援。

白宮烏克蘭特使凱洛格(Keith Kellogg)6日在華府智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)演說，並未透露川普政府將如何向莫斯科施壓以促成和平協議。他說，川普政府可能根據拜登政府對俄羅斯的制裁擴大實施，但目前仍在評估情勢。

烏克蘭中部城市克利福洛(Kryvyi Rih)一間飯店5日晚間被俄羅斯飛彈擊中，至少成四人死亡、30多人受傷。澤倫斯基在社群媒體X發文寫道，飯店裡有美國公民。

新聞周刊(Newsweek)6日分析，川普政府停止分享情報給烏克蘭的一天之後，俄羅斯便對克利福洛發動飛彈攻擊。

澤倫斯基在X平台發文寫道，搜救人員在遭到飛彈攻擊的克利福洛現場盡力搶救。他指出，就在俄羅斯飛彈攻擊之前不久，由烏克蘭公民、美國公民、英國公民組成的人道援助團體才剛抵達飯店辦理入宿登記；由於人道團體成員即時進入房間而躲過一劫，但有四人不幸喪生。澤倫斯基表示，死者中也包括美國人。