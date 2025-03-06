可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）(左)。(美聯社)

川普 總統6日表示，他預計在一個半月後訪問沙烏地阿拉伯 ，並表示，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）承諾投資美國一兆美元。

根據BBC報導，美國官員計畫下周與烏克蘭 官員在沙烏地阿拉伯會面，討論俄烏戰爭停火事宜；特使威特科夫（Steve Witkoff）指出，會議的目的主要是討論出和平協議的架構。

川普6日在白宮簽署行政命令，他表示，烏克蘭有意達成和平協議，因為烏克蘭別無選擇，並表示，俄羅斯也想要達成和平協議，川普認為俄國 同樣別無選擇。

川普上個月與俄國總統普亭通話，雙方同意將互相訪問；川普當時表示，在美俄兩國領袖互相訪問之前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面，但沒有說明時間點。

有媒體問及川普是否將訪問沙烏地阿拉伯，川普說，他預計在一個半月後前往沙烏地阿拉伯；沙烏地阿拉伯可能成為川普第二任總統任內第一個訪問的國家。

川普2017年入主白宮時，海外訪問第一站即是沙烏地阿拉伯；川普今年就職後，首位通電的外國領導人也是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）；沙爾曼當時承諾在未來4年擴大對美國的投資，金額約在6000億美元。

川普6日表示，一般美國總統出訪第一站都是英國，不過他上次及先訪問沙烏地阿拉伯，因為沙國承諾投資美國4500億美元。

川普說，沙國現在變得更為富裕，所以他要求沙國在接下來的4年裡投資美國一兆美元，沙國也已經同意他的要求；川普說，沙國將花費鉅額購買美國的軍事裝備和其他產品。