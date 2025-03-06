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美暫停共享情報促烏談判 美官員：可能只是短暫措施

編譯尤寶琪／綜合報導
美國暫停與烏克蘭的情報共享，切斷幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家，打擊俄羅斯侵略者的重要資訊流。圖為烏克蘭城市克里維里赫的一座五層酒店5日遭俄火箭襲擊。(歐新社)
美國暫停與烏克蘭的情報共享，切斷幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家，打擊俄羅斯侵略者的重要資訊流。圖為烏克蘭城市克里維里赫的一座五層酒店5日遭俄火箭襲擊。(歐新社)

美國暫停與烏克蘭的情報共享，切斷幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家，打擊俄羅斯侵略者的重要資訊流， 但川普政府官員5日表示，由於華盛頓和基輔之間的積極談判，意味著這可能只是短暫的措施。

有關俄羅斯意圖和軍事動向之訊息，對烏克蘭防禦至關重要，且展示了美國和其他西方盟友支持的強大信號；但在此之前，川普停止對烏克蘭的軍事援助，是他改變美國與親密盟友關係的另一個跡象。

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)指出：「我們已經向後退了一步，暫停並重新審查這一關係的各個方面。」

川普政府官員指出，這項決定是川普與克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)就與俄羅斯達成和平協議進行之廣泛談判的一部分，而這方面的情報很快就能再次流向烏克蘭。

中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)聲稱，這次只是「暫停」並表示是在川普與澤倫斯基在白宮橢圓辦公室所發生的災難性會談之後；拉特克利夫指出，川普想要知道，澤倫斯基是否認真對待其國家的和平。

拉特克利夫表示：「在軍事和情報方面，導致這種暫停的情況將會消失，我認為我們將像以前一樣與烏克蘭並肩合作。」

美國情報援助對於烏克蘭追蹤俄羅斯軍隊調動和選擇目標來說，至關重要；烏克蘭人在操作美國所提供的「高機動性火砲火箭系統」(HIMARS)和「美國陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，都需要使用這些情報資訊。

美國和其他盟友所提供的情報，也幫助烏克蘭做好了應對俄羅斯襲擊的準備，並在戰爭初期提供了關鍵信息，讓烏克蘭挫敗了俄羅斯總統普亭能快速勝利的希望。

沃茲在上福斯新聞(FOX News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)時表示，一旦澤倫斯基向川普表明，他認真考慮了川普談判條件後，烏克蘭很快就能獲得來自美國的情報。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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