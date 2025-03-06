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美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普5日貼文仍以州長稱呼加拿大總理杜魯多，並諷刺杜魯多想用關稅之爭留任總理一職。（路透）
川普5日貼文仍以州長稱呼加拿大總理杜魯多，並諷刺杜魯多想用關稅之爭留任總理一職。（路透）

川普總統5日表示，他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電，認為加拿大對限制芬太尼（fentanyl）流入美國，做得還不夠好；川普並指控杜魯多希望藉由美加矛盾來繼續掌權。

不過，杜魯多4日表示，美國在邊境查獲的芬太尼中僅有1%來自加拿大。杜魯多表示，只要美國不撤關稅，加拿大就不會停止報復。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，杜魯多當日宣布向美國徵收報復性關稅，直到美國撤回關稅為止；杜魯多並引用華爾街日報稱，「雖然你（川普）是個聰明人，但這是件很愚蠢的事。」

川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，杜魯多4日致電與他討論關稅問題。

川普指出，他與杜魯多說，許多人因吸食來自加拿大和墨西哥的芬太尼而死亡；川普說，這樣的情況並未停止。

川普1月底宣布課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，作為兩國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰，原擬2月4日上路，不過加拿大和墨西哥皆承諾加強邊境管理，川普決定給予一個月觀察期之後，才讓關稅生效。

川普說，杜魯多在電話中表示，情況已經好轉，但川普認為，這還不夠好；川普說，兩人最後以還算友好的態度結束通話。

川普說，杜魯多未能向他說明何時會舉行加拿大選舉，讓川普感到困惑；川普指控杜魯多利用美加之間的矛盾以繼續掌權。

川普也表示，他在電話中告訴「加拿大州長」杜魯多，是他鬆散的邊境政策造成美加之間的問題；川普說，杜魯多的邊境政策讓大量的芬太尼和非法移民進入美國，造成很多人的死亡。

白宮5日下午舉行記者會，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，加拿大和墨西哥過去4年來把美國當成垃圾場（dumping ground），不只是非法移民，還有芬太尼。

李維特說，單單去年，美國在加拿大邊境查獲的芬太尼就足以殺死48億人；李維特指出，美國從北方邊境查獲的芬太尼數量比前年成長逾2000%。

加拿大總理杜魯多表示，只要美國不撤下對加國的關稅，加國的報復也不會停止。（美聯社...
加拿大總理杜魯多表示，只要美國不撤下對加國的關稅，加國的報復也不會停止。（美聯社）

川普 杜魯多 加拿大

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