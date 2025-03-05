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加拿大拒絕取消全套報復性關稅「除非美也全撤」

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加拿大不讓步 拒取消全套報復性關稅「除非美也全撤」

編譯季晶晶／綜合外電
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川普對加拿大加徵25%關稅，特魯多政府也反制對化妝品、輪胎、水果和葡萄酒在內共300億加元（208億美元）的美國商品加徵關稅。葡萄酒示意圖。(路透)
川普對加拿大加徵25%關稅，特魯多政府也反制對化妝品、輪胎、水果和葡萄酒在內共300億加元（208億美元）的美國商品加徵關稅。葡萄酒示意圖。(路透)

根據加拿大政府一名高階官員，只要美國總統川普還對加拿大保留任何關稅，總理特魯多不會取消加拿大的全套報復性關稅。

特魯多政府對美國商務部長盧特尼克提出以「折衷立場」解決貿易戰，態度冷淡。要求匿名的官員說，特別是任何讓加拿大完全取消報復性關稅來換取美國削減部分關稅的方案，都將遭到特魯多拒絕。

在川普對加拿大輸美產品加徵25%關稅，而石油和天然氣等能源產品加徵10%關稅後，特魯多政府也以反制關稅回擊，對化妝品、輪胎、水果和葡萄酒在內共300億加元（208億美元）的美國商品加徵關稅。

川普政府周三表示，將提供透過美墨加協議進口的汽車一個月的關稅豁免。

加拿大的反制關稅將在3月稍晚擴大到額外1,250億加元的美國產品。第二階段行動將打擊美國製造的汽車和卡車、鋁材，以及一系列食品和農產品。

盧特尼克周三稍早告訴彭博電視，川普正考慮特定行業的關稅減免，可能包括汽車業。他說，「會有關稅——我們要說清楚——但他正考慮4月2日之前可能要減免市場的哪些部分，我認為會是折衷的某處。」

盧特尼克表示，美國的行動不是貿易戰，而是「毒品戰」，以遏制芬太尼流入並降低美國人吸食毒品過量死亡的比率。

但特魯多否認這個說法，指美國邊境署的數據顯示，美加邊境或附近查獲的毒品數量非常少。去年12月，加拿大宣布13億加元的新邊境監控和安全措施，特魯多此後又加碼投入更多資金打擊組織犯罪，並任命「芬太尼沙皇」。

特魯多周二在渥太華說，「他以芬太尼做為今天這些關稅的藉口，全是假話，完全沒道理，全然錯誤。他想要的是看到加拿大經濟徹底崩潰，因為那會讓兼併我們變得更容易。」

川普周三與特魯多通過電話後，明確展現兩人之間的敵意。他再次稱特魯多為「州長」，並表示「他在很大程度上造成我們與他們之間的問題，因為他的邊境政策薄弱」。川普還寫道：「他無法告訴我加拿大選舉什麼時候舉行，這讓我很好奇，到底怎麼回事？然後我意識到他試圖利用此事繼續掌權。」

採議會制的加拿大並無固定的選舉日期，但至少每五年必須舉行一次選舉。特魯多已宣布辭職，繼任者將在3月9日選出，而他幾天後下台。全國大選可能在幾個月內舉行。

除川普和特魯多講電話外，盧特尼克與加國財長勒布朗，以及美國國務卿魯比歐與加國外長趙美蘭也進行了電話溝通。趙美蘭說，「我們不會做出對自己不利的讓步。我們不想每30天就經歷一次這種心情起落，所以我們的目標是確保進行對話以帶回更多確定性」。

關稅 加拿大 川普

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