川普關稅戰生效 加拿大、中國立即報復 墨西哥9日宣布

加拿大總理杜魯多4日宣布反制也對美國開開徵高額關稅作為反制，並批評川普總統這個做法很蠢。（美聯社）

美國與加拿大 、墨西哥、中國的貿易戰開打！川普 總統4日對三國的新關稅 生效後，中國和加拿大立即報復；北京宣布10日起對多項美國農產品徵收10%到15%關稅，禁止美國木材進口，15家美國企業列入出口管制名單。專家分析，中國對美國的關稅旨在打擊川普支持者的產業。加拿大分兩批對美國進口商品課徵25%關稅，墨西哥則將在9日祭出報復性關稅。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國4日起對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，並對中國徵收20%關稅；川普主張對中加墨徵關稅是阻止強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)和無證移民進入美國的必要措施，但關稅戰可能削弱北美經濟，並讓厭倦通膨高物價的消費者面臨龐大壓力。

美加墨中關稅戰

路透報導，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)4日表示，加拿大對價值300億加幣(約合208億美元)的美國進口商品課徵25%關稅，立即生效。

杜魯多：川普加稅毫無道理

杜魯多針對美國關稅表示：「今天徵收這些關稅，絕對沒有任何正當理由或必要性。」

杜魯多表示，加拿大將在世界貿易組織(WTO)和美墨加協定(USMCA)挑戰美國的關稅加徵措施。

此外，杜魯多強調，若美國維持這些關稅，加拿大將於21天內對價值1250億加幣(約合868億美元)的其他美國進口商品徵25%關稅。

美聯社報導，墨西哥首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)則表示，將在9日宣布報復性關稅。

薛恩鮑姆表示，美國對從墨西哥進口的商品開徵新關稅缺乏正當理由，「我們已決定就關稅和非關稅措施採取對策，我將在9日宣布相關事宜」。

中關稅 劍指川普支持者產業

央視報導，中國國務院關稅稅則委員會表示，美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業與消費者負擔，破壞中美經貿合作基礎。

中方關稅稅則委員會4日(美東5日)祭出反制措施，發布對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告，宣布10日起對原產於美國的部分進口商品，包括雞肉、小麥、玉米、棉花，以及大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、乳製品等產品，加徵10%至15%關稅。

中國商務部4日(美東5日)宣布，根據中國出口管制法和中國兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，將15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向前述企業出口兩用物項，即日起實施。此外，中國海關總署暫停美國原木進口，並暫停三家美國企業將大豆出口到中國的資格。

研究機構「世界大型企業聯合會」(The Conference Board)中國中心負責人裴睿東(Alfredo Montufar-Helu)表示，中國的報復性關稅依循「克制、有針對性的方法，旨在對支持川普政府的最重要產業人士造成痛苦」。