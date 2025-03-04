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川普酸杜魯多「加拿大州長」 回擊加國對美徵25%報復性關稅

編譯盧思綸／即時報導
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2017年時任美國總統川普於白宮會晤加拿大總理杜魯多並召開聯合記者會。(美聯社)
2017年時任美國總統川普於白宮會晤加拿大總理杜魯多並召開聯合記者會。(美聯社)

川普總統對加拿大和墨西哥輸美商品加徵25%關稅生效數小時後，加拿大總理杜魯多4日宣布對價值300億加幣（約208億美元）的美國商品課徵25%關稅且即刻生效，並稱川普關稅政策「非常愚蠢」。川普隨後在社群發文回擊，將對加拿大徵收更高的關稅，文中還稱呼杜魯多是「加拿大州長」，火藥味十足。

英國廣播公司（BBC）報導，川普4日稍早自家真實社群發文回擊：「請向加拿大州長杜魯多解釋，當他對美國徵收報復性關稅時，我們的對等關稅也會立即相應增加！」

任期進入尾聲的杜魯多4日在新聞記者會上直言不諱，譴責美國一邊拿盟友加拿大開刀，一邊極力尋求與俄羅斯合作。

杜魯多表示：「今天，美國對最親密的盟友加拿大發動貿易戰。與此同時，他們卻在談論如何與俄羅斯積極合作，姑息普亭這個說謊、殺人的獨裁者，這一切說得通嗎？」

「他想看到的是加拿大經濟完全崩潰，因為那樣就更容易併吞我們。」杜魯多說，「這絕對不會發生。我們永遠不會成為美國第51州 。」

杜魯多氣到直接叫川普的名字說：「我想直接與一位指定的美國人對話，川普。我通常不會同意華爾街日報的看法，但川普，他們指出，儘管你非常聰明，但這樣做真的很愚蠢。」

川普在當地時間4日稍早發文回擊加拿大總理杜魯多。圖／截自@realDonaldT...
川普在當地時間4日稍早發文回擊加拿大總理杜魯多。圖／截自@realDonaldTrump在真實社群貼文

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