我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

澤倫斯基稱願與川普合作實現持久和平 提停戰計畫 隨時可簽礦產協議

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發表聲明，指上周五與美國總統川普在白宮的會談不歡而散令人遺憾，不如預期進行，目前是時候糾正，稱願意在川普強而有力的領導下實現持久和平，並簽署美烏礦產協議。

BBC報導，澤倫斯基重申烏克蘭對和平的承諾，準備就結束俄烏戰事談判，強調沒有人比烏克蘭人民更渴望和平。他與他的團隊準備在川普強而有力的領導下實現持久和平。

澤倫斯基說烏方已準備好迅速採取行動結束戰爭，提出停戰的第一階段包括釋放戰俘、立即海空停火、禁止在能源和其他民用基礎設施投放飛彈、遠程無人機和炸彈，條件是俄方亦這麼做。

澤倫斯基又說，準備隨時簽署美方提出的礦產協議，認為協議是邁向堅實安全保障的一步。

路透稍早引述消息報導，川普預計在美東時間4日晚間的國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產協議。不過目前尚未正式簽署，仍可能有變數。

烏克蘭4日獲悉，美國將暫停並審查對烏克蘭的軍事援助。澤倫斯基在貼文中公開對美國迄今為止的幫助表示感謝，稱確實非常重視美國為幫助烏克蘭維護其主權和獨立所做的努力，並對此心存感激。澤倫斯基上周在白宮被副總統范斯指責，對美國提供的軍事支持不知感恩。

但美聯社報導，澤倫斯基隨後在公開演說中表示，烏克蘭並未收到美國直接通知軍援已取消，正在尋求確認，稱已指示防長、情報機構負責人和外交官與美國同行聯繫並獲取官方資訊，外界不應恣意猜測。

對此，烏克蘭盟友對澤倫斯基「堅定致力於維護和平」表示歡迎。英國首相施凱爾表示，「各方必須努力盡快實現烏克蘭持久、安全的和平。」；法國總統馬克宏也讚揚澤倫斯基願意與「與川普重新展開對話」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

延伸閱讀

他如何獲得川普青睞？亞利桑納空手道教練貼文爆紅

他如何獲得川普青睞？亞利桑納空手道教練貼文爆紅
施凱爾再與川普澤倫斯基通話 肯定烏克蘭為和平努力

施凱爾再與川普澤倫斯基通話 肯定烏克蘭為和平努力
川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通

川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通
俄烏停戰歐美分歧 英相施凱爾帶頭化解

俄烏停戰歐美分歧 英相施凱爾帶頭化解

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購
梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光