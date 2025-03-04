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范斯再嗆澤倫斯基：給美國在烏克蘭的經濟利益 就是最佳安全保障

編譯徐榆涵／即時報導
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美國副總統范斯表示，讓美國在烏克蘭擁有經濟利益，就是最佳安全保障。(歐新社)
美國副總統范斯表示，讓美國在烏克蘭擁有經濟利益，就是最佳安全保障。(歐新社)

美國總統川普、副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮吵得不歡而散，原定要簽署的美烏礦產協議也陷入停擺。范斯接受福斯新聞採訪時表示，保護烏克蘭免受俄羅斯再次入侵的最佳安全保障，就是確保美國在烏克蘭的未來中擁有經濟利益。

范斯在福斯新聞3日播出的專訪中說，「如果你想要真正的安全保障，如果你想要真正確保俄羅斯總統普亭不會再次入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來有經濟利益，這比從某個30或40年從未打過仗的國家派遣2萬軍力要安全得多。」

范斯還說，「川普總統明確且一貫地表示，只要澤倫斯基願意認真談和平，大門就敞開。你不能走進橢圓辦公室或任何其他地方，甚至拒絕討論和平協議的細節。」

他並指出，歐洲必須對俄烏衝突持現實態度，歐洲必須告訴澤倫斯基戰爭不能永遠持續下去。若澤倫斯基想要安全保障，最好的辦法就是在烏克蘭的未來中給美國帶來經濟利益。

當提到2月28日川普在白宮與澤倫斯基會談撕破臉且礦產協議也未簽成一事時，范斯說，「在最初的25到30分鐘，川普總統試圖對澤倫斯基表現得友好和善，即便澤倫斯基對他有些冷嘲熱諷，即使澤倫斯基說了一些我認為不真實的話，川普總統依然試圖保持外交風度。」

范斯也透露，自上周談判失敗後，烏克蘭代表團至少一次嘗試繼續與川普進行談判，但由於澤倫斯基不願談和平且表現得「缺乏尊重」而遭到拒絕。

澤倫斯基 烏克蘭 川普

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