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中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

「無轉圜餘地」加墨關稅今開徵 中關稅增至20%… 重挫美股

編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統簽署行政命令，對加拿大和墨西哥都課以25%關稅，對中國加徵20%關稅，即日起實施。（路透）
川普總統簽署行政命令，對加拿大和墨西哥都課以25%關稅，對中國加徵20%關稅，即日起實施。（路透）

川普總統3日表示，4日零時起對從墨西哥和加拿大進口的貨物徵收25%的稅，「沒有轉圜餘地」，中國商品則再加關稅10%，累計加徵20%，股市應聲大跌；加拿大外長表示，準備反擊；墨西哥總統則稱，有相應計畫。

美聯社報導，川普新一波加稅措施引發北美貿易戰的擔憂，這場貿易戰已出現推高通膨並阻礙成長的跡象。

川普上月底才表示將對中國進口商品加徵額外10%關稅，白宮3日宣布，川普已正式簽署命令，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%。中方則表示將研擬反制措施。

白宮官方網站公告，美方認定中國政府未能採取行動阻止類鴉片藥品芬太尼流入美國，構成了一項異常且重大威脅，這種威脅在很大程度上源自美國境外，並對美國國家安全、外交政策及經濟帶來嚴重影響。

川普稍早在白宮羅斯福廳對記者說：「明天，對加拿大徵收25%關稅，對墨西哥徵收25%關稅，他們必須承擔關稅。」

川普說，調高關稅是為了迫使加拿大與墨西哥加強打擊強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)走私並阻止非法移民；但川普也表示，希望消除美洲的貿易失衡，把更多工廠遷回美國。 

川普的言論震驚美國股市，史坦普500指數(S&P 500)3日下午一度下跌2%，收盤下跌104.78點或1.76%，為去年12月以來最大單日跌幅，收在5849.72點。道瓊工業指數下跌650點或1.48%，收4萬3191.24點。

美聯社報導，這是川普政府必須承擔的政治和經濟風險，關稅實施後，通膨可能上揚，且美國與加墨達數十年的貿易夥伴關係可能終止。

但川普政府相信，關稅是促進美國製造和吸引外資的最佳選擇。

加墨承諾讓步後，川普2月曾同意延後對加墨關稅延後一個月實施。

加拿大官員上周在華盛頓會見「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)和國會議員，強調加拿大正強化邊境安全，以回應川普對芬太尼和非法移民的憂慮。

但加拿大移民部長米勒(Marc Miller)表示，不確定川普想要什麼，「這是不停變動的目標，令人沮喪。」

不過，川普3日表示，新關稅「沒有轉圜餘地」，另將以較低的10%稅率對油電等加拿大能源產品徵稅。

加拿大外交部長趙美蘭(Mélanie Joly)表示，「若川普徵收關稅，我們已準備好價值1550億元的關稅，我們已經準備好首批關稅，即300億元。」

墨西哥已在美墨邊境部署1萬名國民兵，打擊毒品走私和非法移民偷渡。墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)薛恩鮑姆說：「這是取決於美國政府及其總統的決定，無論他的決定是什麼，我們都會做出相應決定，有個計畫，墨西哥團結。」

至於中國，華爾街日報(WSJ)報導，不同於加墨政府積極與美方斡旋，美中政府少有接觸。

分析公司「全球貿易夥伴組織」(Trade Partnership Worldwide，TPW)數據指出，中國產品加關稅10%將帶來約860億元收入，超過川普第一任期內的所有年度關稅收入。

TPW指出，此數額將超越美國在2024年徵收的770億元關稅總收入。

墨西哥總統薛恩鮑姆表示，不論川普做什麼決定，墨西哥都會團結應對。（路透）
墨西哥總統薛恩鮑姆表示，不論川普做什麼決定，墨西哥都會團結應對。（路透）
貿易戰開打，加國也將對美國祭出首波300億元的關稅計畫。圖為加國總理杜魯多。（美...
貿易戰開打，加國也將對美國祭出首波300億元的關稅計畫。圖為加國總理杜魯多。（美聯社）

關稅 川普 加拿大

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川普正式簽署命令 對中國商品關稅提高至20％

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