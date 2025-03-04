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川澤鬧僵 克宮稱華府、莫斯科願景大致相符

記者顏伶如／綜合報導
克里姆林宮發言人培斯科夫說，如今美方對烏戰的看法，與莫斯科已走向一致。(路透)
克里姆林宮發言人培斯科夫說，如今美方對烏戰的看法，與莫斯科已走向一致。(路透)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在白宮橢圓形辦公室鬧僵，透過電視轉播赤裸裸呈現於世人眼前，華盛頓郵報分析，美烏關係緊張對俄羅斯來說彷彿一份「禮物」，根據俄羅斯官媒2日報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，川普新政府正在大量改變所有外交政策架構，如今華府與莫斯科的願景已經「大致符合」(largely aligns)。

報導指出，華府立場轉彎可能顛覆二戰以來主導國際關係的地緣政治；莫斯科願景主要在於恢復蘇聯時期的影響力、擊敗自由主義的民主體制，數十年來遭到西方社會唾棄。俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，美國為烏克蘭提供超過千億軍援，華府率領盟邦對莫斯科祭出制裁，國際刑事法院(International Criminal Court)以戰爭罪罪名對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發布通緝。

澤倫斯基訪美與川普不歡而散，離美之後在倫敦獲得歐洲領袖紛紛送暖。培斯科夫2日則表示，川普政府的新措施有機會讓華府與莫斯科之間獲得進一步關係發展。

培斯科夫說，美俄兩國還有很長一段路要走，畢竟在複雜的雙邊關係裡，因為許多事情已經留下傷害，「可是如果普亭與川普兩位元首都能維持政治決心，這條道路可以變得迅速且成功」。

華盛頓郵報分析，川普2月28日在白宮橢圓形辦公室當面警告澤倫斯基，拒絕對普亭做出讓步就是「拿第三次世界大戰作賭注」，此話一出被解讀成送克里姆林宮送上「禮物」；普亭長期以來一直企圖分化美國與盟友，川普28日則引用普亭主張，責怪澤倫斯基破壞和平，讓俄羅斯人士看得目瞪口呆。

俄羅斯主權財富基金負責人、主導美俄談判的首席代表德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)形容川普演出「深具歷史意義」，俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」(Russia Today，RT)主編西蒙尼揚(Margarita Simonyan)則說，橢圓形辦公室曾經見證許多歷史，「但不曾見過如此場面」。

俄羅斯「獨立報」(Nezavisimaya Gazeta)總編雷姆丘科夫(Konstantin Remchukov)表示，普亭非常精明，未對川普與澤倫斯基的白宮會面做出評論，暫時靜觀其變。雷姆丘科夫分析：「社會大眾將做出結論，俄方高層對澤倫斯基身為烏克蘭領導人的評價，從一開始就是對的，對於俄羅斯高層來說，這是一項大禮。」

川普對烏戰態度的轉變，對俄羅斯總統普亭來說，如獲大禮。(歐新社)
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